La sfida imprescindibile del benessere organizzativo per governare il cambiamento nel mondo del lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Secondo i recenti dati dell’Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano, in Italia quasi un collaboratore su due (46%) ha cambiato lavoro negli ultimi 12 mesi o ha intenzione di farlo, una percentuale che raggiunge il 77% per gli under 27. La dimensione del fenomeno delle dimissioni di massa è un campanello d’allarme per le aziende, e va ben al di là di singoli casi di insoddisfazione professionale. Alla base di queste scelte, infatti, vi è un malessere diffuso a livello organizzativo: solo una persona su 10 (11%) è soddisfatta rispetto a tutte le dimensioni del benessere lavorativo identificate dall’Osservatorio (psicologico, relazionale e fisico). Un malessere che ha un costo in termini di assenze e calo di produttività.

Le sfide principali che devono affrontare i direttori HR già nell’immediato sono quindi la retention e l’attrazione dei talenti, ovvero come mantenere le professionalità all’interno dell’azienda e come attrarne di nuove al fine di mantenere alto il livello di qualità e competitività sul mercato. Se nel passato era convinzione comune che per far ciò bastasse il riconoscimento economico tramite busta paga, premi, buoni pasto o benefit economici in generale, oggi si è finalmente arrivati a comprendere come il benessere di un lavoratore non sia esclusivamente legato al lato economico. Ed è qui che entra in gioco il benessere organizzativo: per mantenere e attrarre talenti è fondamentale assicurar loro una politica aziendale atta allo “star bene”. Quella da tempo definita “guerra dei talenti” non si combatte più con il denaro, ma con ascolto, empatia, attenzione e disponibilità.

Non a caso, nel 2021-22 in Italia il benessere dei collaboratori è riconosciuto dai manager tra le priorità strategiche per rispondere in maniera efficace alle nuove sfide organizzative (Deloitte) e le aziende che hanno una strategia di wellbeing ben definita possono registrare un aumento fino al 18% dell’ebitda (McKinsey).

Una volta stabilita l’importanza del benessere organizzativo, occorre studiare e comprendere come portarlo sul luogo di lavoro.

Sicuramente è fondamentale lavorare sull’ascolto e l’engagement dei propri collaboratori in un processo di apprendimento continuo e non con una singola iniziativa sporadica come, ad esempio, un semplice sportello psicologico.

Le singole iniziative, infatti, possono essere un (primo) passo, ma non sono sufficienti per realizzare un percorso di benessere organizzativo. Anche i dati raccolti dall’ Osservatorio Jointly Balance (realizzato in collaborazione con Modus) lo confermano: una persona su due che ha usufruito di percorsi di counseling (51%) ha affrontato tematiche relazionali, lavorative e organizzative e chiede risposte alla propria azienda, aspettandosi che si metta in gioco come loro stessi hanno fatto.

Certamente le azioni e le iniziative di welfare aziendale, o più precisamente di corporate wellbeing, rappresentano una delle risposte possibili e tra le più efficaci ma affinché lo siano, l’aiuto deve partire da un ascolto autentico e corale di come stanno davvero le persone al lavoro. L’ascolto dei bisogni delle persone va ben oltre la “sola” dimensione individuale e può rafforzare legami e relazioni anche nel contesto organizzativo.

L’ “empatia organizzativa” non è solo uno strumento di benessere personale, ma anche un nuovo approccio al business, di fronte a realtà lavorative molto più fluide, ibride e complesse rispetto al passato. In questo contesto, più di un manager su due (58%, McKinsey) riconosce che l’ascolto e l’empatia sono strumenti fondamentali per lavorare in maniera efficace e questo implica già oggi un cambio negli stili di leadership e nelle modalità di interazione tra colleghi: i nuovi leader devono saper ascoltare più che dare ordini, ispirare più che dirigere, valorizzare i diversi talenti al posto di premiare comportamenti standard.

Forse il più importante impegno di “empatia organizzativa” consiste nel valorizzare e costruire nuovi stili e modelli di leadership e di comunicazione, una leadership supportiva, meno invasiva e orientata a “contenere” preoccupazioni e pensieri dei propri collaboratori, ma non a sostituirsi ad essi, in grado di utilizzare anche le nuove tecnologie di comunicazione. Le persone sempre di più ricercano vicinanza, rispecchiamento con la propria azienda. Un nuovo “patto” di engagement basato su valori comuni e rispetto reciproco, che è particolarmente sentito dalle donne lavoratrici, i giovani e i neoassunti.

Il valore dell’investimento in queste iniziative di sostegno è una dimostrazione di cura ed ascolto di grande valore ed apprezzamento, ma anche una importante occasione di apprendimento per gli individui. Apprendimento prezioso come non mai in questo momento in cui tutto sta cambiando e, quindi, occorre lavorare per capire come affrontare il cambiamento e sviluppare le competenze necessarie, per connettere e generare pensieri comuni e possibili e per realizzare concretamente il benessere organizzativo.

(*) amministratore delegato e co-fondatrice di Jointly