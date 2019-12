La sfida italiana dell’energia passa da un piano ambizioso

In attesa della versione finale del nostro Pniec, e limitandoci alle sole rinnovabili, proviamo a inquadrare i termini del problema: l’Italia si sta impegnando a costruire 45 gigawatt di nuova capacità produttiva da fonti rinnovabili in soli 10 anni (contro i 35 gigawatt del decennio precedente), con incentivi in via di estinzione e un territorio già molto consumato.

È una sfida ambiziosa che richiede un pacchetto integrato di policy capace di attivare le ingenti risorse pubbliche e private necessarie.

In questo pacchetto dovrebbero trovare spazio: a) azioni volte a promuovere la diffusione di contratti di medio-lungo termine per la compravendita di energia, anche dando alla Pa un ruolo attivo di controparte o promotore di una piattaforma pubblica di incontro tra domanda e offerta; b) incentivi allo stoccaggio di energia per supplire all’ancora insufficiente sviluppo tecnologico; c) introduzione della programmazione continua dei piani di immissione in un processo di armonizzazione e integrazione del Mercato infragiornaliero.

Inoltre, un aumento così rapido e imponente di capacità produttiva da rinnovabili in presenza di un diffuso effetto nimby suggerisce di: a) puntare molto sull’incremento della potenza già installata, dove però vi sono vischiosità amministrative legate alla gestione degli incentivi in essere da parte del Gse; b) lavorare seriamente alla semplificazione degli iter amministrativi – anche salvaguardando quei progetti ritardati o bloccati da avvitamenti procedurali – per ridurre tempistiche incompatibili con gli obiettivi (oggi occorrono 8-10 anni per un nuovo impianto eolico).

Al cospetto di uno sforzo già così imponente, perché allora alzare ancora l’asticella introducendo politiche ambientali più incisive, come quelle che emergono dal Green deal europeo?