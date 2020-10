La sfida per le PMI: imparare a lavorare in maniera smart per attirare talenti e crescere La sfida: far funzionare al meglio le relazioni all'interno dell'azienda nei prossimi mesi. L'opportunità: co-progettare un nuovo modo di lavorare di Alessandro Rimassa

Coprifuoco, lockdown, chiusure parziali e totali. Tutto muta velocemente, nella vita e sul lavoro: torniamo a dire che lo smart working deve essere al 50, 75 o 100% e torniamo a fare gli stessi errori di marzo…

Nnon è smart working quello che stiamo vivendo, ma una sorta di home working forzato, perché non è “lavoro per obiettivi” (la definizione di smart working, appunto), ma lavoro da casa in condizioni emergenziali.

Ci sono, per imprese e manager, una sfida e una opportunità. La sfida: far funzionare al meglio le relazioni all'interno dell'azienda nei prossimi mesi. L'opportunità: co-progettare un nuovo modo di lavorare.

Prima di entrare nei due punti, un inciso importante: a mettere in gioco il proprio futuro sono soprattutto le PMI, perché grandi corporate e startup - per natura intrinseca, attenzione sociale od opportunismo poco importa - negli ultimi mesi hanno realmente sperimentato nuovi modi di lavorare. Chi non lo ha fatto, invece, sono state le PMI, troppo preoccupate da far tornare i lavoratori in azienda per poterli “comandare e controllare”.

Diciamolo chiaro e forte!