La sfida di Matera oltre l’«annus mirabilis» La città dei Sassi passa il testimone alle prossime capitali europee della Cultura, forte di un successo che dovrà capitalizzare di Eliana Di Caro

A piazza San Giovanni (chiesa del XIII secolo in stile romanico pugliese) era radunata la folla quando il ministro Dario Franceschini il 17 ottobre 2014 indicò Matera vincitrice del titolo di capitale europea della Cultura 2019 (Adobe Stock)

5' di lettura

Stanno per partire i “lavori di chiusura” di Matera 2019: il 19 e 20 dicembre, infatti, ci sarà la cerimonia che pone fine all'esperienza di Matera capitale europea della Cultura, con il passaggio di testimone a Galway, in Irlanda, e a Rijeka, in Croazia.

È tempo dunque di un primo bilancio, benché i dati precisi e compiuti che accompagnano queste operazioni - e che conferiscono loro concretezza e sostanza - si potranno ottenere ed esaminare solo più avanti. Si può però partire da quel che di nuovo empiricamente c’è, ed è tangibile, in una città fino a pochi anni fa sconosciuta ai più in Italia (figuriamoci all’estero).

Secondo una ricerca condotta da banca Intesa, nella città lucana tra il 2014 – l’anno dell’attribuzione del titolo, avvenuta il 17 ottobre - e il 2018 le presenze sono passate da 245mila a 548mila (gli stranieri da 85mila a 153mila). Le previsioni per il solo 2019 parlano di 800mila visitatori, forse più. Le manifestazioni, i concerti, le mostre, le presentazioni di libri, gli spettacoli, le produzioni (film e fiction, ma anche quelle di minor impatto, fatte in collaborazione con altre città o luoghi, lucani e non) sono stati tantissimi: spesso se ne è parlato nel corso di questi dodici mesi battezzati dallo splendido discorso del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in piazza San Pietro Caveoso il 19 gennaio scorso. A chi scrive preme citare almeno quattro momenti alti ed efficaci: il festival Materadio di Radio 3, che da solo – in realtà sin dal 2011 - ha contribuito a illuminare in questi anni la città e la Basilicata, con appuntamenti e riflessioni di qualità; le mostre Ars Excavandi (la prima dell’anno, dedicata alle città di pietra, che andrà all’Expo di Dubai) e quella che ha raccontato il Rinascimento visto da Sud, con opere giunte a Palazzo Lanfranchi da importanti musei; la Cavalleria Rusticana allestita nei Sassi nell’agosto 2019, con l’orchestra del teatro San Carlo di Napoli e i protagonisti che cantavano tra le persone assiepate attorno a loro, in un’atmosfera unica; la pubblicazione di libri di cui si sentiva fortemente la necessità, come l’opera omnia di Rocco Scotellaro e tre volumi della produzione di Leonardo Sinisgalli (il Furor Mathematicus, i racconti - che usciranno a metà gennaio - e le poesie a seguire, tutti pubblicati da Mondadori). Quattro momenti riusciti e arricchenti per la comunità, che devono rafforzare la consapevolezza maturata nei materani - e negli attori culturali e istituzionali - di avere la capacità di conquistare obiettivi ambiziosi. In altre parole: quando si vuole, si può.

Tra gli interventi che restano, in città, c’è quello che riguarda la Cava del Sole (lungo la via Appia), da cui un tempo si estraeva il tufo per costruire case e monumenti. È stata risistemata (i suoi cinquemila posti sono adatti per concerti e grandi manifestazioni) e arricchita di un auditorium da 700 posti - con ristorante e bar - dove si svolse la cerimonia di inaugurazione la mattina dello scorso 19 gennaio.

È stato rimesso a nuovo il cine-teatro Comunale, ora intitolato a Gerardo Guerrieri, il regista e critico letterario, traduttore di importanti opere teatrali in inglese e russo, nato a Matera nel 1920. È stata (finalmente!, sospirano i materani) pressoché completata la superstrada che collega Matera a Bari, raggiungibile ora in poco più di mezz’ora. Il Comune ha concluso l’acquisto all’asta del teatro Duni (progettato dall’architetto Ettore Stella, prematuramente scomparso nel 1951), dopo un’interminabile fase di stallo: una struttura, nel centro della città, che sarà rinnovata e per la quale si dovrà pianificare un cartellone all’altezza. È stata ampliata Casa Noha, l’unico bene nazionale del Fai in Basilicata - 175mila visitatori dal 28 febbraio 2014 - con un nuovo allestimento multimediale che “accompagna” le persone nei vari luoghi della città (vale la pena di citare, a proposito del Fai, anche l’inserimento dei Laghi di Monticchio tra i Luoghi del Cuore: l’associazione interverrà con un contributo di 22mila euro a favore dei due specchi d’acqua, di proprietà del Demanio e in gestione al Parco Regionale del Vulture).