La sfida di Meloni a Salvini e Berlusconi

Anche la scelta di andare in piazza nel giorno della fiducia al Conte bis va letta in questa chiave. A rimanere spiazzati sono stati i due maschi alfa: Berlusconi, poi costretto a fare i conti con i mugugni di una parte dei suoi per la mancata partecipazione e soprattutto Salvini, che ancora sotto shock per la sua uscita dal Viminale, alla fine ha preferito intervenire e occupare la scena piuttosto che esserne spettatore.

Un gemellaggio che potrebbe ripetersi in occasione della manifestazione organizzata dalla Lega per il 19 ottobre in piazza San Giovanni. Probabile che alla fine Meloni intereverrà ma non è scontato: «Io due anni fa chiesi un patto-antinciucio, né con il Pd, né con i 5 Stelle. Ma rimasi da sola. E abbiamo visto che è successo. Ora vogliamo dirlo di nuovo con chiarezza», è il messaggio inviato a Salvini. Nel frattempo ad Atreju si prepara a fare il pieno invitando a sorpresa anche il premier oltre che i presidenti delle principali associazioni imprenditoriali.