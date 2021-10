La sfida da non perdere sul ritorno della formazione in aula

Ascolta la versione audio dell'articolo

In tutta Italia la campanella ha segnato il rientro a scuola per circa 8 milioni di studenti, a cui si aggiungono quasi 2 milioni nelle università e nella formazione manageriale. Un inizio di anno che non è privo di profondi interrogativi e incertezze. La speranza di evitare nuovi lockdown, con prolungati periodi di DAD o smart working, è tuttavia minacciata dalle incognite sulla reale durata dell’efficacia vaccinale, sulle varianti e sull’evoluzione della pandemia soprattutto con l’arrivo dell’inverno.

Il ministro Brunetta ha più volte espresso, sollevando molte reazioni e commenti, il suo impegno per riportare in presenza una quota significativa di lavoratori della Pubblica Amministrazione. Più eterogenea e diversificata è invece la situazione nelle aziende private, laddove alcune realtà sembrano più propense a rendere strutturale il lavoro a distanza, mentre altre, con precauzioni e notevoli investimenti in misure di sicurezza, cercano di riportare fisicamente in ufficio il maggior numero possibile di lavoratori.

In un articolo del 13 settembre scorso Marco Carlomagno, Segretario generale FLP, riferendosi soprattutto al settore pubblico, sottolineava come non basti tornare in presenza negli uffici per farli funzionare e che l’addio allo smart working rischia di far dimenticare i problemi reali che andrebbero invece affrontati con responsabilità e coraggio. Altrettanto, l’encomiabile testimonianza di molti lavoratori - medici, infermieri e docenti in primis, ma non solo - non può essere assunta a dimostrazione del buon funzionamento del nostro sistema.

Queste considerazioni aprono a una riflessione analoga per il mondo dell’istruzione e della formazione, anche quella manageriale. Non ci si può infatti illudere che il rientro in aula in presenza cancelli come un colpo di spugna l’esperienza vissuta e, soprattutto, renda automaticamente efficace il sistema scolastico e formativo. Così come da anni si discute su come migliorare il lavoro della PA, allo stesso modo da almeno altrettanto tempo si sottolineano le problematiche dell’istruzione in Italia a tutti i livelli, come purtroppo evidenziato delle rilevazioni OCSE-PISA e da altre statistiche internazionali.

Al ritorno in classe si riaffacciano con urgenza i problemi dei nostri modelli formativi e pedagogici, dei contenuti dei programmi di studio e delle infrastrutture frequentate ogni giorno da milioni di studenti. Diventa pertanto sempre più impellente che scuole e università lavorino seriamente su un duplice fronte. Da un lato è necessario ripensare i sistemi e i progetti educativi, mettendo radicalmente in questione i paradigmi precedenti. Dall'altro, è fondamentale presentarsi con un'identità e valori espliciti, forti, sostenibili e ben definiti, in grado di attirare le nuove generazioni, di affascinarle positivamente e di farle di nuovo innamorare del mondo e del futuro, dimostrando dinamismo e vitalità, trasmettendo energia e il desiderio di impegnarsi attivamente per avere un impatto responsabile sulla società, sull’economia e sul pianeta in generale.