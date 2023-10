La sfida delle politiche industriali

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’America di Biden si prepara alla dura sfida delle elezioni presidenziali del 2024 con un massiccio ricorso agli aiuti di Stato (principalmente crediti d’imposta) come strumento di politica industriale. L’accento non è più sui dazi contro le importazioni di acciaio e alluminio da Cina ed Europa (un tormentone inaugurato da Trump che per ora Biden non ha abolito), quanto sul rilancio dell’industria manifatturiera che guarda al futuro in chiave di innovazione tecnologica, digitalizzazione ed economia verde.

A proposito del tormentone, si stima che a fronte di ogni posto lavoro protetto nell’industria siderurgica vi siano 18 occupati potenzialmente penalizzati nei settori utilizzatori di acciaio.

È un fatto che negli ultimi 50 anni la quota degli Usa sulla produzione manifatturiera mondiale è calata dal 50% al 12%, a fronte di una sensibile crescita in quantità e valori di mercato dei servizi privati e pubblici. Torna alla mente il volume che un terzo di secolo fa due economisti-politologi americani della Brie (Berkeley Roundtable on International Economics) Stephen Cohen e John Zysman avevano polemicamente intitolato «Manufacturing matters. The myth of post-industrial economy» (1987). Il volume, allora largamente ignorato dal mainstream della professione degli economisti, sottolineava il ruolo che l’industria manifatturiera moderna svolge nello stimolare gli investimenti in ricerca, facendo crescere la domanda di capitale umano e di servizi a valore aggiunto.

Per il rinascimento industriale Biden punta oggi su 650 miliardi di dollari di sussidi erogati tramite due programmi intitolati Chips&Science Act e Inflation Reduction Act. Il primo cerca di mantenere il primato tecnologico americano nella miniaturizzazione dei transistors che accresce esponenzialmente la capacità di calcolo e di conservazione dati, il secondo punta a risparmi di energia e di materie prime e alla diffusione di componenti basati sulle biotecnologie e nanotecnologie. Tutto ciò configura una profonda riconversione dei processi e dei prodotti verso una economia verde capace di prevenire e/o invertire la drammatica marcia verso l’autodistruzione del globo terrestre.

Non mancano segnali di attenzione di medio grandi gruppi multinazionali verso l’insediamento di nuovi impianti produttivi negli Stati Uniti, attratti dalle favorevoli condizioni fiscali e finanziarie. Ad esempio, il gigante taiwanese nei semiconduttori Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) ha già progettato di insediarsi in Arizona, così come la Robo Fab specializzata in robots umanoidi sta investendo a Salem (Oregon).