La sfida della rigenerazione tra vincoli storici e nuovi utilizzi

«La strategia che ha guidato il concept di progetto - racconta l’architetto Angelo Costa - parte dalla considerazione che il complesso ospedaliero era un luogo in cui si custodivano e si coltivavano i molti saperi. Tornerà ad essere ospedale e incubatore culturale, ma, da recinto sacro quale era, si aprirà alla città valorizzando la sua funzione sociale e tornando ad essere luogo dell’accoglienza, assistenza e laboratorio dei saperi».

Il riuso dell’esistente è la chiave di successo di molti operatori dell’hotellerie: si pensi alla scelta The Langham di convertire una fabbrica di vetrai del XX secolo in un 5 stelle lusso, su progetto di Matteo Thun & Partners, ma anche ai tanti nuovi hotel aperti in questi mesi nella capitale, dal nuovo Bulgari di piazza Augusto Imperatore firmato Acpv Antonio Citterio Patricia Viel, al vicino Palazzo Ripetta, fino al Six Senses di piazza San Marcello, a ridosso di via del Corso con design di Patricia Urquiola e il project management di Starching. Aspettando le prossime aperture come quella del Mandarin Oriental Hotel Group che porterà alla riconversione dei villini Liberty di via Piemonte.

I vincoli sui recuperi

Una sfida, quella della valorizzazione e della rigenerazione, che deve continuamente fare i conti con le annose questioni italiane, dei vincoli e della tutela del patrimonio storico-artistico. Come la recente decisione della Soprintendenza che blocca ogni demolizione dello stadio Meazza di Milano poiché il secondo anello è vincolato. Decisione che si tradurrà in una pesante battuta d’arresto alla valorizzazione dell’intero quartiere meneghino di San Siro.

A ciò si aggiungono le recenti posizioni nette su chi e come sia in grado di intervenire sul patrimonio. In un recente incontro promosso dal ministero della Cultura, il sottosegretario Vittorio Sgarbi è intervenuto con un elenco di progettisti, come David Chipperfield (premio Pritzker 2023, progettista del Mudec di Milano e della recente riconversione delle Procuratie Vecchie a Venezia), ma anche Santiago Calatrava o Rem Koolhaas (che ha firmato la rigenerazione del palazzo delle Poste di Venezia riaperto come Fondaco dei Tedeschi, ma anche della Fondazione Prada a Milano), parlando di «distruttori, invertori del senso dei luoghi» e chiedendo di distinguere i termini restauro e architettura. Sgarbi predilige «il restauro timido» proposto dall’architetto Marco Ermentini, sottolineando che la sfida del restauro è «prendere un luogo e restituirlo alla vita che ha perso».

Questioni di grande attualità considerando che la maggior parte dei grandi concorsi di architettura banditi e aggiudicati in questi mesi ha a che fare con l’esistente: ad esempio quello per la nuova cittadella della giustizia nell’ex Staveco di Bologna promosso dall’Agenzia del Demanio. Si tratta di 52 edifici esistenti, vincolati, da maneggiare con cura.