La sfida sarà semplificare la burocrazia

Ora la sfida sarà ancora maggiore con l’istituendo Recovery Fund da 750 miliardi di euro.

I trasferimenti e i finanziamenti ai singoli Stati verranno infatti erogati solo sulla base di programmi e progetti di investimento credibili da realizzare in tempi certi. Purtroppo molti fondi europei sono stati stanziati e non spesi per la difficoltà a concludere le procedure autorizzative, a gestire le gare di appalto, a far eseguire in modo corretto i lavori. Non aiutano poi la litigiosità di molte imprese e i tempi lunghi della giustizia.

La domanda urgente è allora: che fare? Non è ancora disponibile lo schema del Decreto Semplificazioni che dovrebbe vedere la luce nelle prossime settimane.

Una prima misura di pronto impiego, già annunciata, mira a contrastare la “burocrazia difensiva”, causata dal rischio della responsabilità civile, penale ed erariale che alimenta la paura della firma.

E mille sono i pretesti per non decidere, come la documentazione incompleta, la necessità di chiedere un parere, l’interpretazione formalistica delle norme.