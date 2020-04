La sfida di Saras: piano di investimenti per 712 milioni

«I programmi del 2020 prevedevano, come nel 2019, ancora punte di 3.000 persone, poi - chiariscono dalla direzione aziendale - nell’ambito delle misure di prevenzione di contenimento e contrasto del COVID-19 si sono rimodulate le attività previste in termini di scopo del lavoro e tempistiche di realizzazione al fine di contingentare le presenze contemporanee all'interno del sito».

Lavori in corso necessari per ottimizzare e consolidare un sistema produttivo che ha una capacità di 15 milioni di tonnellate all’anno, pari a 300 mila barili al giorno e, come rimarcano i dirigenti aziendali, «una delle più avanzate in termini di complessità degli impianti (indice di Nelson pari a 11,7)». Una realtà che ha un peso notevole sul piano economico giacché l’azienda petrolifera paga tasse per 456 milioni di euro, «il 5 per cento del bilancio regionale» e rappresenta «l’82 per cento delle esportazioni di tutta la Sardegna». Senza dimenticare poi la produzione in aggiunta ai combustibili tradizionali e al diesel marino, il nuovo olio combustibile ecologico (fuel oil) «a bassissimo tenore di zolfo (max 0.5% come da ultime specifiche IMO 2020)». Ci sono poi le ricadute locali e il sostegno alle diverse filiere economiche dell’isola.

Il valore delle forniture di beni e servizi in Sardegna «è pari a 237 milioni di euro, di cui il 98% nella sola provincia di Cagliari». Nella necessità quotidiane provocate dall’emergenza sanitaria regionale e nazionale c’è anche un impegno diretto nel sociale con il sostegno all’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari e agli ospedali ASST Fatebenefratelli-Sacco e Niguarda di Milano.

Complessivamente l’azienda ha impegnato un milione e 300 mila euro messo a disposizione delle «strutture che stanno coordinando l'emergenza a Cagliari la fornitura gratuita di carburante necessaria a garantire la sicurezza e fronteggiare l’avvenimento». Non solo raffinazione però. Dal 2000 è stata avviata la produzione e vendita di energia elettrica con la messa in marcia di un impianto IGCC (di Gasificazione a Ciclo Combinato) caratterizzato da una potenza installata di 575 megawatt.

Sistema che contribuisce per oltre il 45% del fabbisogno elettrico della Sardegna. Poi, in un percorso che inizia nel 2005, la sfida sulle rinnovabili, con la controllata Sardaeolica Srl, proprietaria del Parco eolico di Ulassai, nella Sardegna centro-orientale, composto da «57 aerogeneratori V80 per una potenza totale installata di 126 megawatt». Entro il quarto trimestre del 2020 saranno completati i lavori per la sostituzione di tutte le pale e si ipotizza un incremento di produzione con la stessa capacità installata. All’orizzonte anche il piano per la produzione di biocarburanti attraverso il cosiddetto «co-processing» di oli vegetali grezzi, inviati in carica agli impianti di desolforazione gasolio, sfruttando le potenzialità esistenti degli impianti (senza necessità di interventi tecnologici), la disponibilità di idrogeno e razionalizzando la logistica.