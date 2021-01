La sfida spaziale di Branson: Virgin Orbit lancia razzi con satelliti dal 747 Esperimento riuscito nello spazioporto californiano di Mojave. Forte richiesta: la prossima baase sarà a Grottaglie, in Puglia di Leopoldo Benacchio

Da oggi c'è un nuovo modo per spedire in orbita un satellite piccolino, come una scatola da scarpe o poco più, e promette di essere molto più flessibile di quelli esistenti ed economico. La quadratura del cerchio, pochi soldi, rapidità e flessibilità pare essere riuscita a Sir Richard Branson, il padre padrone di Virgin Orbit, che è solo uno dei tanti marchi dell'impero del baronetto inglese.

È infatti riuscito, qualche giorno fa, finalmente nel suo intento di lanciare in orbita dieci piccoli satelliti, con il suo razzo vettore Launcher One, che a sua volta non è affatto decollato da terra in verticale, come tutti i razzi vettori, ma si è staccato da un Boeing 747 modificato a cui il piccolo Launcher era stato letteralmente attaccato.

Una nuova pedina nella scacchiera dei lanci spaziali per satelliti, ormai strapiena di offerte di tutti i tipi ed è anche un bel passo, impegnativo, per la Virgin che ha creato la associata Orbit per staccarla dalla Galactic, la compagnia che vuole invece portare in volo suborbitale, sotto i 100 chilometri di altezza, ricchi turisti spaziali e che da anni promette di iniziare il servizio, a 250.000 dollari a corsa.

Tutto è andato nel migliore dei modi, a differenza del primo tentativo di alcune settimane fa. Il potente 747 modificato, cui è stato dato il vezzoso nome di Cosmic Girl, è decollato dallo spazioporto di Mojave in California, in pratica un aeroporto modificato quel tanto che basta per far decollare ed atterrare gli aerei speciali delle due compagnie Virgin che si occupano di spazio.

Il 747 sotto le ali portava il razzo Launcher One - Demo2, pesante 26.000 chili e lungo 21 metri, e, una volta arrivato sugli 11.000 metri di altezza, lo ha sganciato permettendogli di azionare il motore e andare verso lo spazio.