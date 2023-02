La sfida dei telefonini pieghevoli nell’anno peggiore di sempre

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il 2022 per il mercato globale degli smartphone è stato «catastrofico» a causa di «un forte declino della domanda» spinto dal contesto economico, e in particolare «l’inflazione». E se il 2021 aveva segnato un rimbalzo, dopo il 2020 della pandemia, «ora l’unico segnale di vivacità si vede nel mercato premium, e in particolare in alcune tipologie di smartphone pieghevoli che sembrano incontrare l’interesse di una fascia di consumatori».

Parliamo con Roberta Cozza, analista di Gartner, alla vigilia del Mobile World Congress che apre ufficialmente il 27 febbraio a Barcellona, anche se alcuni annunci sono stati fatti in anticipo, in particolare da Samsung e Oppo. Quest’ultimo non a caso ha presentato un foldable (pieghevole) che si chiama Find N2 Flip ed è in diretta concorrenza con Samsung Galaxy Z Flip4.

«Durante questa edizione le aziende cinesi lanceranno per la prima volta in Europa i loro pieghevoli - commentaRoberta Cozza -. Questo significa che nei mercati maturi l’offerta sarà più ampia. L'attenzione andrà posta sulla integrazione del software. Per questa categoria di modelli risulta particolarmente importante la cura dei produttori nell’adattare le applicazioni al doppio schermo, lavorando con gli sviluppatori».

Sarà un banco di prova importante per vedere se i pieghevoli da nicchia si riveleranno capaci di crescere. Il momento sembra propizio anche perché oltre alla maggiore disponibilità, i prezzi seppure alti iniziano a scendere verso i mille euro.

Foldable nuova frontiera

Honor, ormai ex Huawei da due anni e mezzo, e dunque libera di usare i servizi Google, stando alle indiscrezioni porterà per la prima volta in Europa e in Italia un pieghevole, Honor Magic VS, dopo l’esperienza con questo tipo di prodotti maturata in Cina.