La sfida vera del nostro tempo è formare insegnanti che insegnino a imparare

Per Carol Dweck, docente di psicologia presso la Stanford University, in un suo recente libro, tradotto in tutto il mondo e in Italia edito da FrancoAngeli, Mindset. Cambiare forma mentis per raggiungere il successo il lavoro più importante da fare è sugli atteggiamenti, prima ancora che sulle conoscenze e per questo è utile passare da forme di valutazione scolastiche basate prevalentemente sull’abilità dimostrata sulla singola prestazione, il singolo compito, la capacità di memorizzazione, alla creazione di contesti che allenino giovani e adulti alla scoperta e acquisizione del proprio processo di apprendimento, che servirà da base per tutti gli apprendimenti.

Dweck dimostra come la scuola tradizionale rischia di creare quella che definisce come «mentalità fissa», cioè la convinzione di essere un bambino o un adulto più o meno intelligente, più o meno di valore, di poter affrontare o evitare le sfide. Viene fissata la convinzione che l’intelligenza è una qualità innata, così come abilità come il coraggio, persone portate al successo o alla marginalità. I modelli di valutazione con i tradizionali voti, i test, non fanno che confermare e fissare queste convinzioni.

Dweck stimola i mondi educativi a sviluppare una forma mentis opposta, definita «mentalità dinamica», perché l’intelligenza di ogni persona può essere continuamente sviluppata, così come tutti gli aspetti caratteriali. Un atteggiamento che alimenta la passione di apprendere, sa accogliere le sfide, apprende dagli insuccessi, dalla prova andata male, dai successi degli altri, impara dalle critiche, accetta gli sforzi e si allena alla persistenza. Una visione coerente con la Raccomandazione dell’Unione europea del giugno 2018 dedicata alle 8 competenze chiave del futuro, dove, tra le molte indicazioni per la competenza Imparare ad imparare troviamo: «La capacità di imparare a imparare consiste nella capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di mantenersi resilienti. Comprende la capacità di far fronte all’incertezza e alla complessità. Vi rientrano la capacità di individuare le proprie capacità, di concentrarsi, di gestire la complessità, di riflettere criticamente e di prendere decisioni. Le persone dovrebbero essere resilienti e capaci di gestire l’incertezza e lo stress. Tale competenza si basa su un atteggiamento positivo verso il proprio benessere personale, sociale e fisico, con un atteggiamento improntato a collaborazione, assertività e integrità, che comprende il rispetto della diversità degli altri e delle loro esigenze, e la disponibilità sia a superare i pregiudizi, sia a raggiungere compromessi. Le persone dovrebbero essere in grado di individuare e fissare obiettivi, di automotivarsi e di sviluppare resilienza e fiducia per perseguire e conseguire l’obiettivo di apprendere lungo tutto il corso della loro vita».

È un cambiamento che coinvolge prima di tutto gli insegnanti e formatori, che inizia con la consapevolezza che siamo all’interno di trend irreversibili, che i vecchi modelli non sono più adeguati, che sono necessarie nuove competenze, un nuovo bagaglio culturale e metodologico per creare ambienti e programmi di apprendimento adeguati alle sfide della società dell’apprendimento continuo.

È interessante il dibattito che si è aperto sulla parola «merito», per la nuova definizione del ministero dell’Istruzione e del Merito. La parola merito è per sua natura polisemica, con più significati attribuiti, spesso in contrasto tra di loro, frutto, frequentemente, del filtro ideologico dell’osservatore. Il Forum della Meritocrazia fornisce un preciso significato: uguaglianza delle opportunità, riconoscimento del talento, valorizzazione del merito, per un Paese equo. L’impatto di questa visione non permette semplificazioni o scorciatoie in ambito formativo, perché non ci può essere valorizzazione del merito senza creare le condizioni per la valorizzazione del potenziale di ogni persona.