La sfiducia singola, i regolamenti e i giochi politici

Ma le opposizioni non si accontentavano delle mozioni di censura. No, pretendevano di più: vere e proprie mozioni di sfiducia al singolo ministro, nonostante diversi costituzionalisti le ritenessero non conformi alla Costituzione in quanto il governo non è un salame che si possa tagliare a fette.

Finché l’allora presidente del Senato Francesco Cossiga mise tutti d’amore e d’accordo, a riprova che non si è un provetto democristiano per niente. Dette un colpo al cerchio e uno alla botte.

Così, nella seduta del 24 ottobre 1984, sulla base di un parere espresso a maggioranza dalla Giunta per il regolamento, Cossiga disse di sì alla mozione di sfiducia a un ministro, facendo contenta l’opposizione, ma aggiunse che la procedura sarebbe stata quella prevista dall’articolo 94 della Costituzione per la mozione di sfiducia al governo nel suo complesso.

Perciò va sottoscritta da almeno un decimo dei componenti della Camera, non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione e, soprattutto, va votata per appello nominale. E stavolta dette soddisfazione alla maggioranza. Regole poi codificate dal regolamento della Camera.

Tuttavia, delle innumerevoli mozioni di sfiducia a un singolo ministro da allora presentate solo una è stata approvata: quella votata nei confronti del guardasigilli Filippo Mancuso nella seduta del Senato del 19 ottobre 1995. Ma fu la maggioranza a presentarla e ad approvarla nei confronti di un ministro che, inviando gli ispettori alla procura di Milano, aveva contravvenuto all’indirizzo politico di governo. Perciò questa mozione in definitiva rappresentò il surrogato di quella revoca di un ministro da parte del capo dello Stato su proposta del presidente del Consiglio che la Costituzione espressamente non prevede. E nel successivo conflitto di attribuzione sollevato da Mancuso, la Corte costituzionale giudicò pienamente ammissibile la mozione al singolo ministro.