La sharing mobility continua a crescere in Italia: Milano e Roma in cima alla classifica

Sempre più italiani si avvalgono dei servizi di sharing mobility, spesso rinunciando all'utilizzo di macchine private. È quanto certificano gli ultimi dati disponibili, che nel 2021 hanno registrato un totale di 35 milioni di viaggi con mezzi di trasporto in condivisione, segnando una crescita del 61% rispetto al 2020.

Non solo: ad essere aumentato è anche il numero stesso di mezzi a ridotto impatto ambientale noleggiabili. Se nel 2020 la flotta totale si componeva di 84,6mila veicoli, nel 2021 la cifra è salita a 89mila unità tra monopattini (51%), bici (31%), scooter (10%) e auto (7%).

In vetta alle classifiche delle città, italiane ed europee, più attente a questo settore spiccano Milano e Roma.

Ma non si tratta di un fenomeno concentrato solo nell'Italia settentrionale: come confermato da Palermo e Napoli in corsa per raggiungere le primatiste.