La siccità spinge l’agricoltura indoor

In uno scenario in cui le emergenza ambientali e le conseguenze del cambiamento climatico in atto stanno aprendo la strada a nuove modalità di coltivazione, il mercato dell'agricoltura indoor e del vertical farming è in forte espansione. «Le vertical farm – ha dichiarato Stefania De Pascale, docente dell’Università di Napoli Federico II all'ultima edizione di Novel Farm a Pordenone – crescono a un ritmo esponenziale, soprattutto in Nord Europa e nei Paesi asiatici. Le previsioni per il 2026 parlano di un mercato da oltre 22 miliardi di dollari». Ed è notizia recente l'inaugurazione a Dubai della più grande vertical farm del mondo: 40 milioni di dollari investiti e una superficie di 30mila mq complessivi.

In Italia, però, nonostante vantiamo vere e proprie eccellenze produttive e tecnologiche, il fuorisuolo, l’idroponica e il vertical farming restano settori ancora penalizzati dalla normativa, dove non esiste ancora un riconoscimento legislativo univoco. «È difficile anche fare un censimento delle realtà che vi operano – spiega Marco Giampieretti, costituzionalista dell'Università di Padova ed esperto di diritto dell'ambiente e del patrimonio industriale – poiché si tratta spesso di start up poco strutturate e non qualificabili senza parametri univoci. Un freno allo sviluppo che con tanta indefinitezza fatica a trovare investitori e fondi».

Un gap che finora si è colmato solo a livello locale. A fine ottobre la Lombardia ha riconosciuto con una legge regionale la natura giuridicamente agricola delle vertical farm, anche realizzate in ambito urbano e periurbano e in edifici esistenti. Sembra che anche altre regioni stiano pensando di seguire le orme lombarde. Si parla di Campania (nella piana del Sele ormai sono circa 3mila le aziende specializzate in coltivazioni in serra, anche idroponiche), Veneto e Marche. Resta da vedere se le eventuali legislazioni locali seguiranno uno schema comune o c'è il rischio di creare un panorama legislativo frammentato e non coordinato lungo la Penisola.

A livello centrale, sempre a fine ottobre, è stata finalizzata una bozza di Decreto interministeriale che dovrà essere approvata a Bruxelles. Dalla bozza emergerebbe una divisione tra IV gamma (verdure a foglia lavate pronte da consumare), I gamma “evoluta” (verdure pronte da consumare ma da lavare) e prodotti da vertical farming (verdure pronte al consumo non lavate). Questi ultimi dovranno essere etichettati diversamente e posti in comparti divisi dagli altri, con pannelli esplicativi per il pubblico e non potranno essere arricchiti con altri ingredienti.

«Anche a livello europeo – prosegue Giampieretti – ci si sta muovendo per sostenere questa attività, ma scontiamo ancora l'assenza di una etichettatura specifica per identificare i prodotti e aiutarne la commercializzazione». Tra le problematiche c’è anche quella dell’impossibilità di fare ricadere la coltivazione fuorisuolo all’interno del biologico. La recente normativa europea, entrata in vigore quest'anno, collega infatti la definizione di biologico strettamente alla coltivazione del suolo.