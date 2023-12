La Sicilia vara incentivi per nuove assunzioni: dote di 50 milioni l’anno

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per il via libero definitivo bisognerà aspettare l’8 gennaio ma ormai l’impalcatura complessiva della Legge di stabilità della Regione siciliana c’è tutta e l’Assemblea regionale è pronta a chiudere la partita. Un primato: non accadeva da almeno vent’anni.

Prima di chiudere per le festività di inizio anno i deputati hanno licenziato anche alcuni articoli ritenuti strategici e che hanno trovato la convergenza di maggioranza e opposizione. Uno di questi è l’articolo che stanzia fondi per assunzioni a tempo indeterminato in Sicilia che potrà essere applicata una volta ricevuto il via libera dalla Commissione europea.

Cosa prevede la norma

La norma prevede uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e contributi ai datori di lavoro fino a 30 mila euro nel triennio per sostenere il costo delle nuove assunzioni. Un contributo che potrà arrivare a 40 mila euro per le assunzioni a tempo indeterminato che riguardino donne, disoccupati da almeno 24 mesi provenienti dall’estero e lavoratori con un’età superiore ai 50 anni, nonché soggetti a partire dai 18 anni che non abbiano i requisiti per il beneficio dell’assegno di inclusione. La norma prevede che il contributo sia erogato anche alle aziende create nel 2024 ma dedica attenzione a imprese e professionisti che assumono personale proveniente dalle imprese in stato di crisi o di insolvenza negli anni 2021, 2022 e 2023 o situate in area di crisi industriale complessa. «Il predetto contributo è concesso altresì per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese in stato di crisi nei sei mesi precedenti o impiegati in rami di azienda oggetto di cessione da parte delle medesime imprese». La norma prevede poi che il contributo sia revocato a quelle imprese che nel frattempo decidano di delocalizzare abbandonando la Sicilia.

La soddisfazione del presidente della Regione

Giudizio positivo sul lavoro dell’Assemblea arriva dal presidente della Regione Renato Schifani e dall’assessore all’Economia Marco Falcone. «La legge di Stabilità regionale del 2024 è ormai sostanzialmente chiusa, grazie all’approvazione della gran parte degli articoli che la compongono e con la conferma dell’impostazione politico-economica data dal governo regionale al disegno di legge – dice il presidente della Regione –. Un’impostazione che prosegue nel creare tutte quelle condizioni per nuovi investimenti nell’Isola già messe in campo dall’avvio della legislatura. E i primi risultati si vedono, così come afferma Unioncamere Sicilia: in un anno le nuove aziende nell’Isola sono 34mila, con 15mila nuovi addetti. Dati che fanno il paio con quelli diffusi qualche settimana fa dalla Cgia di Mestre sul Pil del 2023. L’Isola non solo ha ripreso a crescere, recuperando il gap accumulato durante l’era Covid, ma si è portata in vantaggio segnando un rialzo pari al +1,12%, con un ritmo di produttività di gran lunga superiore ad alcune Nazioni, come la Germania e la Francia, da sempre locomotive dell’Europa».

L’assessore all’Economia: quattro pilastri per lo sviluppo

Per Falcone, «Sono già realtà i quattro pilastri che avevamo messo in campo. Innanzitutto, le iniziative per dare sostegno ai Comuni, con l’aumento delle risorse a disposizione delle amministrazioni locali, l’eliminazione del precariato storico della Regione, gli incentivi per il lavoro e le nuove assunzioni, la garanzia dei servizi per i siciliani. Inoltre, viene scritta una pagina di storia sia per quanto riguarda la stabilizzazione dei lavoratori Asu impiegati nel settore dei Beni culturali e nei Comuni, impegno mantenuto reperendo le risorse necessarie, sia per l’aumento delle giornate lavorative per gli operatori antincendio, passate da 78 a 101. Tra le misure più rilevanti, l’Ars ha votato anche lo stanziamento di 50 milioni di euro per garantire, nel triennio 2024-26, ben 30 mila euro di contributi alle imprese che assumono a tempo indeterminato o trasformano i contratti a tempo determinato. C’è, infine, una importante spinta sulla detassazione in favore dei cittadini, con gli sconti sul bollo auto, con conseguenze anche nella alla lotta all’evasione. È confermato, dunque l’impegno a fare della Regione l’attore protagonista della crescita economica della Sicilia nei prossimi mesi».