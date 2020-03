La siciliana Aeroviaggi pronta a riaprire le strutture Il presidente del Gruppo Marcello Mangia annuncia l’avvio della stagione il 10 aprile. Cancellazione gratuita per prenotazioni fino alla fine di giugno di Nino Amadore

L’azienda siciliana Aeroviaggi, gruppo alberghiero integrato con 14 strutture, 9.000 posti letto e oltre 88 milioni di fatturato, ha fissato la riapertura delle sue strutture per il 10 aprile che coincide con la riapertura del Club Torre del Barone, storica struttura Aeroviaggi situata nel parco di Sciaccamare, al centro del vasto piano di ammodernamento costato 10 milioni .

La strategia è chiara: non arrendersi anzi prepararsi a ripartire, dare un segnale positivo in questo tragico momento in cui siamo stati travolti dall’epidemia di Coronavirus. Con prudenza, certo, e con tutte le garanzie per i clienti. Una strategia che il presidente di Aeroviaggi Marcello Mangia ha condiviso con il consiglio di amministrazione dell’azienda, ovvero con la famiglia. «Prima del 20 febbraio - dice Marcello Mangia - avevamo avuto un incremento del 20%. La situazione è intanto precipitata per questi mesi con prenotazioni bloccate soprattutto per aprile e maggio e già arrivano richieste per chi si era prenotato a partire da giugno di annullare la prenotazione o a spostarla più avanti. Sappiamo che la nostra sarà un’operazione che non darà profitti ma abbiamo una responsabilità: siamo la catena più importante in Sicilia e Sardegna». L’hastag da queste parti vuole essere (e non potrebbe essere altrimenti) all’insegna della positività: #tuttoandràbene il mantra che accompagna la riflessione della famiglia Mangia alle prese con la prima, catastrofica, crisi mondiale a meno di un anno dalla scomparsa del fondatore del Gruppo Antonio Mangia. «Io spero di essere realista - dice Marcello Mangia - . Dopo il 3 aprile, data di scadenza delle misure messe in campo dal governo, vogliamo trovarci pronti a ripartire, lavorare e andare fino in fondo. Provare a mantenere una presenza sul mercato».

L’azienda già dai primi giorni di allarme per il contagio ha messo in campo misure per difendere il business senza danneggiare i clienti: una di queste è la possibilità, per le prenotazioni in tutte le strutture del Gruppo, di annullare gratuitamente il viaggio fino alla data di partenza. «Abbiamo deciso - spiega ancora Mangia - di estendere la possibilità di annullamento viaggio gratuita fino alla data di partenza per prenotazioni nelle nostre strutture pervenute entro il 31 marzo 2020, con partenza entro fine giugno 2020 (inizialmente era prevista per partenze entro il 31 maggio 2020). Noi ci facciamo interamente carico delle spese di annullamento. La cancellazione è gratuita senza stipula di alcuna forma assicurativa».