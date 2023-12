La sicurezza globale dipende anche dal clima

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

«Le tendenze attuali stanno trascinando il nostro pianeta nel vicolo cieco di un aumento della temperatura di tre gradi» ha di recente avvertito il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. Ha ragione. Se non agiamo con decisione a partire dalla conferenza Onu sui cambiamenti climatici (COP28) in corso a Dubai, la minaccia che i cambiamenti climatici rappresentano per l’umanità si concretizzerà. Già oggi sono un importante moltiplicatore di rischio per i conflitti e l’instabilità. Ogni anno, dal 2008, eventi meteorologici estremi come inondazioni e ondate di calore hanno causato oltre 20 milioni di persone sfollate.

Entro il 2050 più di un miliardo di persone potrebbe avere un accesso insufficiente all’acqua e oltre 200 milioni potrebbero essere costrette a migrare.

La scarsità di acqua e di cibo alimenta conflitti violenti nel Sahel, nel Corno d’Africa e in altre parti del mondo. Dei 20 paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici, 12 sono teatro di conflitti. I paesi autoritari approfittano delle turbolenze, tentando di guadagnare influenza sui governi fragili e ottenere accesso alle materie prime. Se i nostri sforzi di mitigazione e adattamento non saranno commisurati alla crisi climatica, queste tendenze si accelereranno e si diffonderanno, con risultati catastrofici. L’Unione europea si sta adoperando per evitare un tale esito. Con il Green Deal puntiamo a ridurre le emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55%, a garantire che oltre il 42,5% della nostra energia provenga da fonti rinnovabili e ad aumentare l’efficienza energetica di almeno l’11,7% entro il 2030. L’obiettivo è diventare climaticamente neutri entro il 2050. Il fulcro della nostra strategia per raggiungere questi obiettivi è la fissazione del prezzo per le emissioni di biossido di carbonio. Per evitare che questo meccanismo si traduca nella mera rilocalizzazione delle attività e delle emissioni, con perdita di posti di lavoro nella Ue e senza riduzione delle emissioni, abbiamo attuato il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), il che impone sulle importazioni a maggiore intensità di carbonio le stesse condizioni imposte alle merci europee. Non si tratta di protezionismo ma di un passo necessario per garantire che le nostre ambiziose misure di decarbonizzazione abbiano ripercussioni positive sul clima globale. Inoltre, i prodotti importati non dovranno contribuire alla deforestazione, una delle maggiori minacce per il clima e la biodiversità. Sappiamo che questa normativa causa tensioni con alcuni dei nostri partner che siamo comunque pronti a sostenere nell’attuazione di tali misure per affrontare insieme la sfida della deforestazione.

La transizione verde cambierà gli equilibri globali di potere. Per l’Ue questo processo comporta sia benefici che rischi. Da un lato, ridurrà la nostra dipendenza dai combustibili fossili, dipendenza che comporta elevati costi politici ed economici. Dall’altro, potrebbe creare nuove dipendenze, per esempio dai produttori di materie prime essenziali. Per scongiurare un simile scenario e rafforzare la nostra sicurezza dobbiamo garantire diversità di approvvigionamenti rafforzando i nostri legami con l’Africa, l’America latina e l’Asia meridionale.

L’Europa ha una grande responsabilità storica in materia climatica, ma oggi le nostre emissioni sono solo il 7,5% di quelle complessive. Le azioni intraprese a livello nazionale possono avere solo un impatto limitato sul clima mondiale. L’unica soluzione ai cambiamenti climatici è globale. In un momento in cui il multilateralismo è soggetto a una pressione crescente, un accordo sui modi per conseguire gli obiettivi fissati alla COP21 di Parigi non solo garantirebbe un futuro sicuro per i nostri figli, ma dimostrerebbe anche che le istituzioni multilaterali sono ancora in grado di ottenere risultati. La COP28 deve dare un nuovo impulso al mondo. L’Ue si è data alcuni obiettivi ma per raggiungerli c’è bisogno dell’adesione delle altre economie industrializzate e della Cina, che, nonostante i suoi enormi progressi, brucia ancora più carbone di tutto il resto del mondo.

La transizione verde sarà un successo solo se sarà giusta e vantaggiosa per tutti. I paesi climaticamente più vulnerabili hanno contribuito in misura limitata ai cambiamenti climatici, ma rischiano di sostenerne il maggior peso. Se da un lato devono partecipare alla corsa mondiale per l’azzeramento delle emissioni nette, dall’altro hanno la necessità e il diritto di ottenere maggiore sostegno per l’adattamento ai cambiamenti climatici e la transizione verso l’energia verde. Come Unione europea siamo pronti a fornire tale sostegno e ad aiutare i nostri partner a non ripetere i nostri errori passati.