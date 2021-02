La signora dell’arte: Bianca Attolico raccontata da sua figlia

Bianca Attolico con Fabio Sargentini

Quante opere vi ha lasciato e come sono state divise tra gli eredi? Avete in programma di vendere qualcosa?

La collezione di mia madre è composta da più di 500 opere, è attualmente indivisa tra me e mio fratello Lorenzo. Ad oggi non abbiamo venduto alcun pezzo e non abbiamo pensato di farlo. Ma considerando che la collezione è indivisa tra gli eredi, realisticamente le esigenze in futuro potrebbero essere diverse.

Dove sono collocate queste opere attualmente?

Mia madre è scomparsa a fine gennaio 2020, poco prima del lockdown, ma malgrado lo scarso tempo a disposizione e la difficoltà del periodo con Ludovico Pratesi abbiamo organizzato la bellissima mostra al Casino dei Principi di Villa Torlonia a Roma, con un nucleo di circa 60 opere, dai maestri della prima metà del XX secolo, alla Scuola Romana, fino alle più giovani generazioni. La mostra ha inaugurato a ottobre scorso e resterà aperta fino al 5 aprile. Tutto il resto della collezione è in un magazzino specializzato.

Un angolo della casa di Bianca Attolico a Roma

Esiste in catalogo generale?

Esiste un inventario generale realizzato dopo la scomparsa di mia madre, che è stato fondamentale per noi eredi in primis ai fini del ricordo e, in seconda istanza, di archivio generale. La documentazione, con tutta la ricerca anche delle autentiche, è stata curata da noi eredi insieme a due persone specializzate.

È stato concesso, donato qualcosa a qualche istituzione?

Gran parte della sua biblioteca è stata donata alla Biblioteca della Quadriennale di Roma a cui era particolarmente legata.

Un angolo della casa di Bianca Attolico a Roma

Qual è il futuro della collezione Bianca Attolico: avete intenzione di dare vita ad una Fondazione? E qual è il più bel ricordo che la lega alla collezione di sua madre?

È nostra priorità mantenere viva la memoria di nostra madre tramite la sua collezione. Pertanto stiamo studiando la migliore modalità perché questo accada. Mia madre diceva sempre che le opere fanno compagnia. Ed è vero, nella sua vita non è mai stata sola.