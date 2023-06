La Signora di Klimt è l’opera più cara aggiudicata in Europa

I punti chiave L’amore per l’Oriente

Dieci minuti per raggiungere 74 milioni di sterline, che con le commissioni sono diventati 85,3 milioni di sterline (108,4 milioni di dollari) in una gara che ha visto quattro bidder, di cui tre nella saleroom, rilanciare con 10 offerte per contendersi la «Dame mit Fächer» di Gustav Klimt nell’asta di Sotheby’s a Londra. La «Signora con il ventaglio» dell’artista secessionista austriaco diventa così il top price per l’artista superando le stime di prevendita di 65 milioni di sterline e l’opera più preziosa mai venduta in Europa. Infatti ha superato il precedente record de «L’homme qui marche I» di Alberto Giacommetti, scultura aggiudicata da Sotheby’s Londra per 65 milioni di sterline (103,9 milioni di dollari) 13 anni fa nel 2010. La tela rappresenta anche il secondo miglior prezzo per qualsiasi ritratto passato in asta e supera il precedente record di Klimt raggiunto lo scorso novembre a New York da Christie’s per «Birch Forest» dalla collezione di Paul G. Allen a 104,6 milioni di dollari all’asta. «Dame mit Fächer (Lady with a Fan)» è stata acquistata da Patti Wong (fondatrice di Patti Wong & Associates) che ha fatto un’offerta nel saleroom londinese di Sotheby’s per conto di un cliente a Hong Kong. Il quadro era stato messo in vendita l’ultima volta quasi trent’anni fa nel 1994 ancora da Sotheby’s a New York, quando fu acquistata per 11,6 milioni di dollari (7,8 milioni di sterline), stabilendo all’epoca un nuovo record d’asta per l’artista. L’aggiudicazione rappresenta quasi la metà del totale scambiato nella sera del 27 giugno nell’asta Modern and Contemporary Evening Auction, featuring Face to Face: A Celebration of Portraiture.

Famoso per i suoi dipinti art nouveau audaci, Klimt è stato una figura chiave nel modernismo artistico all’inizio del XX secolo. Le sue opere hanno raggiunto prezzi particolarmente alti: il “Ritratto di Adele Bloch-Bauer II” è stato venduto in asta di New York nel 2006 per 87,9 milioni di $. Si dice che altri due dei suoi ritratti siano stati venduti privatamente per oltre 100 milioni di $.

L’amore per l’Oriente

La «Signora con il ventaglio» è l’ultimo ritratto di Klimt, iniziato nel 1917 e completato prima della sua morte nel 1918. Ritrae una donna non identificata immersa in un paesaggio ricco di dettagli che accolgono tutta la sua fascinazione per l’arte e la cultura cinese e giapponese. La prima la troviamo nella fenice (simbolo di immortalità e rinascita, buona fortuna e fedeltà) e nei fiori di loto (simboli di amore, matrimonio felice e/o purezza), la seconda nella giustapposizione di motivi delle xilografie giapponesi. Si sa che i suoi vestiti preferiti erano i lussuosi kimono di seta e le vesti cinesi, e la sua casa abbondava di bellissimi oggetti provenienti dall’Oriente. Egon Schiele, un assiduo frequentatore, lo descrive così: «il salotto, [era] arredato con un tavolo quadrato al centro e un gran numero di stampe giapponesi che ricoprivano le pareti... e da lì in un’altra stanza la cui parete era interamente coperto da un enorme armadio, che conteneva la sua meravigliosa collezione di abiti cinesi e giapponesi». Non è un caso, quindi, che il martello abbia assegnato l’opera proprio a un compratore da Hong Kong.