La signora della Milano borghese a Siena, città stato che non esiste più

Nella sua identità personale di borghese milanese di cultura e simpatie progressiste, Bariatti è antropologicamente distante dalla cifra di Siena: «Prima di entrare nel consiglio di amministrazione, a parte il lavoro incentrato sull’antitrust per Mps-Antonveneta, sarò venuta qui due volte. O vieni da ragazza in gita scolastica o vieni, da adulta, per l’arte o il palio. Una volta ho scritto un parere per un giudizio a Londra su un contenzioso fra gli eredi di Lord Antony Lambton, il conte di Durham che, dimessosi nel 1970 da sottosegretario di Stato alla difesa del governo inglese per uno scandalo sessuale, si era ritirato nella meravigliosa Villa Cetinale, a Sovicille, nella campagna senese», racconta Bariatti, che è astemia e dunque beve soltanto acqua minerale, mentre io invece prendo del Rosso di Montalcino.

Ci troviamo nella contrada della Giraffa, in un vicolo a cento metri dalla Chiesa di Santa Maria di Provenzano, in questo strano mezzogiorno con una luce quasi prenotturna e questo umidore nell’aria sempre prossimo alla pioggia che rappresentano bene il senso di attesa e di fine, di prossimità alla caduta e di conservazione fuori dal tempo di una città e di un mondo particolari, anche se le suggestioni romantiche evaporano di fronte al pensiero concreto di uno dei più clamorosi crac finanziari ed economici, politici e civili sperimentati dal nostro Paese negli ultimi trent’anni: l’ascesa e la caduta di Giuseppe Mussari, il collasso della banca, la riduzione a pochissima cosa della fondazione, la trasformazione del groviglio di potere di Partito Comunista e massoneria in un osso di seppia lasciato sulla battigia della Storia, la città spogliata della ricchezza che copiosa copriva tutto (e tutti), quasi che per la responsabilità degli uomini e per un sortilegio medievale una mano di tinta nera avesse all’improvviso nascosto, nel Palazzo Pubblico della città, gli affreschi del buon governo di Ambrogio Lorenzetti, lasciando invece intatti quelli del cattivo governo.

«La tendenza all’isolamento di Siena è stata resa definitiva dalla scelta di Amintore Fanfani di fare passare l’Autostrada del Sole da Arezzo. Siena è sempre stata una città Stato, immersa in quella dimensione che gli internazionalisti e i filosofi definiscono di legibus solutus, al di sopra dei sistemi e in grado di determinare i contesti degli avvenimenti e i tempi delle cose», nota Bariatti.

Arrivano i piatti di portata: per lei branzino al tegame con vongole, zafferano e carciofi e, per me, tortiglioni con ragù bianco di faraona e mele, calvados e pecorino di fossa. Il tavolo rotondo enorme e i tovaglioli ricamati, le saliere e le oliere, i colori dei legni alle pareti e gli odori provenienti dalla cucina, le luci soffuse e i lampadari appena accesi. L’atmosfera è la versione cittadina e patrizia dell’anima del contado senese rappresentata da Federigo Tozzi in “Con gli occhi chiusi”: «Usciti dalla trattoria i cuochi e i camerieri, il padrone rimase a contare in fretta, al lume di una candela che sgocciolava fitto, il denaro della giornata». Il denaro della giornata. Qui, a lungo, la banca se non è stata tutto, certo è stata molto: soldi, soldi e ancora soldi per tutti, chiunque organizzasse qualcosa poteva rivolgersi alla “muccona”, come veniva chiamata la banca con un vezzeggiativo di un affetto alimentato dal benessere e dalla dipendenza.

Bariatti, quando arriva in città, dorme in albergo. E, insieme all’amministratore delegato Marco Morelli, prova a ricostruire - su nuove basi - un rapporto con la città. «Nessuno mi ha mai chiesto nulla di opaco o di ambiguo, anche perché la condizione della banca è totalmente differente rispetto al passato». C’è la struttura del potere, consunta nei suoi vecchi codici. Ci sono gli addentellati con i circuiti internazionali, assottigliati a carta velina. Ci sono i soldi, incomparabilmente meno abbondanti. Nel 2001 la pubblicità, che incorporava le sponsorizzazioni, superava i 90 miliardi di lire. Dal 2002 questa voce onnicomprensiva ha avuto un budget che è variato dai 30 ai 60 milioni di euro all’anno. Dal 2011, le sponsorizzazioni sono una voce singola: in quell’anno, l’ultimo di Mussari, ammontano a 25,6 milioni di euro. Sulla città pioveva ogni anno - per usare la moneta del Novecento, per una pratica assolutamente da Novecento - una cinquantina di miliardi di lire. Ora questa somma è ben diversa. Nel 2017, le sponsorizzazioni sono state pari a 625mila euro. Nel 2018, a 307mila euro.