Calcio, la Signora in rosso (e senza idee) va in collegio. Milan e Napoli avanti tutta

La Signora va in collegio fino a sabato prossimo, quando giocherà a Torino contro la Fiorentina. Eh, sì, butta male per Madama. E non solo perché ha perso anche contro il Verona (dopo Sassuolo, Empoli e via elencando) ma perché, sbandata dopo sbandata, la Juventus non sa più a che santo votarsi.



Una squadra in cerca di idee

Quando si decide di portare la squadra in ritiro, nell'anno 2021, vuol dire che le cose si stanno mettendo male, male sul serio. E che soprattutto, oltre che i soldi (209 milioni l'ultimo disavanzo), mancano le idee e uno straccio di progetto. Diciamo la verità: Il ritiro è l'ultima spiaggia, dopo che ogni altro tentativo è andato a vuoto.

Come capita a quei genitori senza polso che di fronte a un adolescente ingestibile minacciano di togliergli il cellulare. Forse avrebbero dovuto pensarci prima.



E così mettere in castigo padri di famiglia come Chiellini e Bonucci francamente fa ridere. Una volta, ai tempi di Trapattoni e Sacchi, per non tornare ancora più indietro a Nereo Rocco ed Helenio Herrera, il ritiro poteva essere un rimedio per rimettere in riga dei giocatori con troppi grilli per la testa.



In quel modo, per punirli, li tenevi chiusi a chiave per una settimana facendoli giocare a carte e fumare di nascosto. Ma oggi? Ai tempi dei social che senso ha costringere a far colazione assieme Morata e Chiesa ogni mattina?