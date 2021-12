La Silver economy e il futuro dell’ economia in un Paese sempre più senior

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

Il progressivo aumento dell’età media della popolazione italiana pone all’intero sistema una serie di domande cui vanno date delle risposte precise. Non soltanto in termini di welfare e previdenza, ma più banalmente di consumi, di sanità, di alimentazione, di mobilità, di qualità della vita e di benessere. Il fenomeno è in corso da tempo ed è naturalmente destinato ad avere impatti di medio e lungo periodo sulle dinamiche politiche ed economiche, sociali e finanziarie cui il sistema, Italia, nelle sue varie articolazioni, è tenuto a dare delle risposte puntuali e precise. Tema non di poco conto, come si vede quello affrontato nel corso dell’evento dedicato alla “Silver Economy”, promosso dal Sole 24 Ore, nel quale sono state analizzate le strategie di engagement alle nuove frontiere tra l’altro per migliorare la qualità di vita in ottica di prevenzione, benessere e patto intergenerazionale. Alessandro Rosina, ordinario di Demografia e direttore Lsa presso l’Università cattolica di Milano ha quantificato il fenomeno in corso. «Nel 2050 la popolazione di over 60 che oggi è pari a 14 milioni di persone – ha detto – arriverà a 19 milioni». In una classifica internazionale che vede l’Italia al secondo posto “battuta” soltanto dal Giappone. In questo scenario cambieranno anche le definizioni. Perché per anziano si andrà a intendere un over 70». Il processo come ha chiarito Rosina è irreversibile e pone il sistema Italia di fronte a una sfida gigantesca da affrontare con tempestività.

La chance del Pnrr

In questo contesto una chance arriverà, come sottolineato dalla ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti, intervenuta nel corso della tavola rotonda, con le risorse del Pnrr. «Il dipartimento del ministero – ha spiegato Bonetti – è impegnato in questa direzione per monitorare azioni e linee guida che possano rappresentare le sinergie con le istituzioni locali gli elementi per la costruzione di reti di comunità e di ridisegnare il sistema delle infrastrutture materiali e immateriali che vogliamo mettere in campo anche sul tema della Silver Economy con il Piano nazionale di ripresa e resilienza». Ma parlare di adeguamento del sistema alle necessità e ai bisogni di una popolazione sempre più “silver” significa anche guardare all’offerta di prodotti e servizi finanziari adeguati ai bisogni degli investitori.

Loading...

Gli investimenti

«L'idea di lanciare un fondo per la Silver economy è nato due anni fa – ha sottolineato Walter Ricciotti, CEO Quadrivio Group – e abbiamo lanciato questo fondo partendo da tre considerazioni molto semplici: la popolazione sopra i 50 anni è dimensionalmente molto significativa. In Europa Occidentale e Stati Uniti ci sono 300 milioni di persone sopra i 50 anni, il doppio della popolazione over 50 di mezzo secolo fa. E ci sono 300 milioni clienti potenziali in cui andremo a investire». A giustificare l'interesse, i dati sul potere di spesa che viene generato, come nel caso della sanità e dei servizi finanziari, per il 60 per cento da una popolazione over cinquanta. Quattro i filoni individuati: Prevenzione, Qualità della vita, Assistenza domiciliare avanzata, Supply chain-settore sanitario. «Cominceremo a fare i primi investimenti nel prossimo anno e investiremo molto in Italia perché riteniamo che ci siano delle eccellenze in Italia».

Necessario prevenire

Che la prevenzione sia fondamentale per una qualità della vita migliore, al pari di un investimento economico l’ha sottolineato Patrizio Armeni, Associate Professor of Practice di Government, Health and Not for Profit CERGAS-SDA Bocconi. «L’emergenza sanitaria che è capitata ora con il Covid 19 è una bolla già studiata. Sono anni in cui alla sopravvivenza si aggiunge la necessità di ottenere una buona qualità della vita». E proprio qui diventa importante prevenire. «Investire in prevenzione significa investire risorse su due fronti – ha aggiunto –: uno diretto e uno che mi permette di stabilizzare la qualità della vita. Quando si comprano farmaci o strumenti tecnologici si comprano i risultati».

Diagnosi precoce

Nell’ambito della prevenzione rientra la cosiddetta diagnosi precoce giacché arrivare a individuare un elemento critico diventa fondamentale per la fase successiva. Come avviene nel caso di problemi all'udito. «Molto spesso la prevenzione in questo ambito viene sottovalutata – ha detto Carlo Carollo, General Manager Amplifon Italia –. L’Oms stima che un individuo su 8 ha problematiche all'udito, quota che diventa uno su tre quando si parla di persone che hanno più di 65 anni. Se a questo sommiamo lo stigma sociale associato alla sordità si crea una situazione paradossale: passano sino a 7 anni dal momento in cui ha problemi all'udito a quando si decide di prendersene cura. Questo ritardo nella diagnosi e nell'intervento può determinare problematiche serie».