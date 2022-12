La simbologia e i cicli solari dei Loughcrew Cairns

Restando in tema di storia e misteri che si perdono nella notte dei tempi, sulla collina che domina i giardini è presente un altro patrimonio archeologico tra i più particolari dell'isola e che nasconde significati e segreti ancora da decifrare: il sito Loughcrew Cairns, uno dei quattro principali siti di tombe a corridoio in Irlanda, che si pensa risalgano al 3300 a.C. circa. È distribuito su tre alture, Carnbane East, Carnbane West e Patrickstown. Il nome irlandese è Sliabh na Caillí (montagna della strega) e la leggenda narra che i monumenti siano stati creati quando una strega gigante, attraversando a grandi passi la terra, lasciò cadere un carico di grosse pietre dal suo grembiule. Un altro dato interessante, sempre legato alla ciclicità solare, è l'affaccio di una delle sue tombe, Cairn T, sul sole nascente in occasione degli equinozi di primavera (marzo) e d’autunno (settembre) con un passaggio creato per illuminare antichi simboli scolpiti nella parete di fondo della camera funeraria.

