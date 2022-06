La “sindrome dell’impostore”, che colpisce anche le persone di successo

Niente affatto. In azienda (e fuori) siamo in tanti potenziali destinatari di questa obiezione; e il problema non è che ce la facciano gli altri, ma che finiamo per crederci noi per primi. Facendola così diventare una profezia che si autoavvera: se non credo io per primo nel valore che porto, avrò un bel dannarmi nel mio nuovo ruolo (non l’ho mai fatto prima, come posso pensare di riuscirci meglio di chi c’era prima di me) oppure se nel team in cui non sono il più bravo in ciascuno dei mestieri che fanno i miei, o se quando parlo con il mio capo (al netto di geni incompresi, se il capo è lui, posso davvero saperne di più?) non sarò vittima dell’effetto Dunning Kruger: men+o so, più credo di sapere?.

Vediamo allora qualche antidoto naturale per combattere la sindrome dell’impostore, sotto forma di lista semiseria:

1) Un classico, che resiste perché è buono: allenare e giocare sono la stessa cosa? Molti straordinari allenatori sono stati campioni, ma almeno altrettanti a giocare erano scarsi. Servono competenze e abilità diverse.

2) Da osservatori vediamo le cose da punti di vista differenti. Anche solo per una questione emotiva. Vale persino per gli eventi storici: senza il giusto distacco - anche temporale - si fatica ad interpretarli.

3) Non solo “pancia” ma anche “testa”: il distacco aiuta a diluire alcuni bias. Sono famosi gli esperimenti Selective attention test (semmai cercateli sul web): uno dei più vecchi e celebri vede due team che si passano una palla da basket ciascuno. Se conti i passaggi in uno dei team, è probabile che non vedi passare il gorilla. Che non è un vero gorilla, è un uomo in costume, ma non te ne accorgi perché stai guardando altro. Se te ne accorgi, molto probabilmente perdi il conto dei passaggi. Morale della favola: se sono troppo concentrato su qualcosa (i risultati, il mio successo personale) quali sono i “gorilla” del mio business che non vedo passare? Uno sguardo esterno ti aiuta di certo.

4) Se sono sempre in campo, quando mi alleno? “Studiare e fare” restano due cose diverse, ma alzi la mano chi di noi, facendo un mestiere in cui l’aggiornamento profondo non sembrava una questione di vita o di morte, non ha saltato qualche impegno formativo (e questo è un tema arcinoto a consulenti e formatori: le assenze ai corsi per “esigenze di business”).