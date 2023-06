La sinergia Coima-Abilio per accelerare le vendite digitali di immobili «prime»

I punti chiave Gli obiettivi

Coima, leader nell’investimento, sviluppo e gestione di patrimoni immobiliari per conto di investitori istituzionali, ha siglato una partnership immobiliare con Abilio, società del Gruppo illimity, specializzata nell’intermediazione digitale di beni immobili e strumentali: Coima è entrata nell’azionariato di Abilio con il 18% del capitale e ha conferito il 100% di Residenze Porta Nuova (RPN), società nata nel 2009 e dedicata alla commercializzazione e locazione di asset residenziali di pregio a Milano.

La sfida? Una sinergia operativa e commerciale su scala nazionale, facendo leva sulle potenzialità delle piattaforme di Abilio, player innovativo e multicanale con competenze distintive nel settore immobiliare. Focus: la commercializzazione di immobili residenziali di qualità, con una pipeline potenziale di progetti del valore di oltre un miliardo di euro.

«Con l’ingresso di Residenze Porta Nuova in Quimmo – racconta Filippo Cartareggia, presidente di Residenze Porta Nuova agency – nasce Quimmo Prestige Agency che si occuperà di immobili di prestigio a Milano e Roma, e, grazie alla partnership con Coima sarà creata una struttura di agenti monomandatari che si affilieranno a Quimmo per lo sviluppo di sinergie operative e commerciali su tutto il territorio italiano. Questo percorso non è iniziato ora, ma molto tempo fa con la collaborazione di diverse agenzie immobiliari e prima ancora con la presenza di professionisti su territorio (ad oggi circa 200 persone) e si rafforzerà con figure monomandatarie sul territorio per far evolvere più velocemente l’attività».

Si parte da RPN e si replica il modello sul territorio, con una iniezione “digital” molto marcata. Con Coima, la nuova categoria prestige entra in Quimmo, che oggi con oltre 5mila immobili in gestione esclusiva e su cui lavora come agente si distingue come la più grande agenzia immobiliare singola del Paese. RPN era nata per commercializzare uno dei più importanti progetti immobiliari degli ultimi anni in Europa.

«Per vendere immobili di pregio – racconta Cartareggia – abbiamo disegnato un approccio che grazie ad una marketing suite innovativa e tecnologica ci ha permesso di raggiungere i goal prefissati. In particolare, trattare la vendita di case in costruzione ci ha permesso di costruire relazioni profonde con un target milanese profilato; altrettanto interessante è stata la risposta straniera (circa il 20% della clientela) che in RPN ha trovato il partner per gli investimenti».

Nell’ambito della collaborazione, oltre alla partnership in Abilio, illimity e Coima avranno la possibilità di avviare l’esplorazione anche in altri ambiti sinergici e strategici per entrambi i rispettivi gruppi, facendo leva sulla tecnologia applicata all'immobiliare, all’utilizzo dei dati ed ai relativi servizi. In particolare, grazie all’accordo Abilio potrà accelerare l’esecuzione del piano di sviluppo avviato a metà 2022, per affermarsi quale player di riferimento anche sul mercato immobiliare libero, «con l’obiettivo di generare ricavi per circa 60 milioni di euro annuali entro tre anni» si legge in una nota congiunta. «Considerando lo slittamento di un anno degli investimenti, i risultati di Quimmo – precisa Renato Ciccarelli, ceo di Abilio spa – sono pari a 18 milioni di ricavi nel 2022 con 2,2 miliardi di asset immobiliari in gestione, di cui il 90% da terzi e 2mila unità vendute. Nel 2023 prevediamo un incremento del giro d'affari con conseguenti benefici sulla redditività».

Per Coima, la partnership con Abilio si colloca nello sviluppo proptech avviato con la costituzione della società Coima HT dedicata alla digitalizzazione applicata alla scala di quartiere e alla partnership con Cdp nella costituzione del primo acceleratore proptech HabiSmart.