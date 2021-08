La sinergia virtuosa tra private equity e capitali pubblici

3' di lettura

Su questo giornale è stato spesso sottolineato come per superare l’attuale fase di profonda crisi siano necessari strumenti di intervento basati su una virtuosa collaborazione tra pubblico e privato. E in riferimento agli interventi in chiave di ricapitalizzazione, sono stati illustrati alcuni strumenti operativi ritenuti

adatti a realizzare tale obiettivo.

Ora sembra che ci siano finalmente anche le condizioni politiche per dare avvio a questa importante collaborazione. È infatti da valutare in modo molto positivo l’orientamento che i nuovi vertici di Cassa depositi e prestiti (Cdp), con il pieno supporto dell’attuale governo, stanno imprimendo al ruolo che questa dovrà svolgere a sostegno dell’economia. Un ruolo che dovrà essere incentrato – come recita lo statuto – alla promozione della sostenibilità economica, sociale e ambientale nel lungo termine a beneficio degli azionisti e tenendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società (a partire ovviamente da chi fornisce a Cdp le risorse finanziarie). In sostanza, un’azione forte e incisiva a supporto dell’economia e della crescita economica e sociale del Paese nel lungo termine, ma sempre in una logica di “temporaneità” e di ritorno economico sugli investimenti effettuati.

Loading...

È quindi essenziale, per soddisfare tali esigenze, che le operazioni, dirette o in partnership, vengano pensate e strutturate in modo che, una volta ripristinata una situazione di normalità, i soggetti oggetto di intervento possano tornare a “correre con le proprie gambe” in una condizione di libero mercato, e che la componente pubblica, rappresentata da Cdp (in quanto controllata dal Mef) possa “uscire” dall’investimento con modalità e tempistiche predefinite e realizzando un adeguato ritorno che, quantunque calmierato e di lungo termine, deve essere necessariamente presente.

Sono queste condizioni – all’apparenza semplici, ma imprescindibili – che devono, ad avviso di chi scrive, essere sempre rispettate, qualsiasi sia lo strumento tecnico utilizzato per l’intervento o l’oggetto dell’intervento stesso.

In questo scenario, la collaborazione con gli operatori di private equity, nazionali e internazionali, rappresenta una soluzione concreta e di enorme potenzialità. Questi, oltre a disporre di notevoli mezzi finanziari, necessari a consentire un “effetto leva” molto importante per incrementare significativamente le risorse allocabili, posseggono anche consolidate competenze ed esperienze in tema di investimenti volti alla valorizzazione e al rilancio delle imprese (è il loro mestiere) e possono contare su un’ampia copertura territoriale e su numerosi professionisti.