La sinistra e il sentimento anti-Usa: da dove viene l’ambiguità sulla Russia di Putin

L’ultimo esempio clamoroso è stato quello del voto sulle mozioni in merito alle comunicazioni al Parlamento della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio Ue del 15 e 16 dicembre. Il documento del M5s voluto dal leader Giuseppe Conte accusa il governo di «totale acquiescenza alle indicazioni di Washington» e chiede di non inviare più armi all'Ucraina perché le «questioni cruciali» sono altre: «La sicurezza, da garantire a tutti, e la tutela delle minoranze russofone».

Se la versione di Mosca è amplificata in Italia da tv e partiti

Insomma una versione dei fatti, quella del leader 5 Stelle, simile a quella del Cremlino, secondo cui sono gli ucraini a perseguitare i russi (le minoranze russofone, appunto) costringendo quindi Mosca a intervenire in loro difesa. La mozione è rimasta isolata - sulle posizioni del M5s ci sono, per ora, soli i “piccoli” di Alleanza Verdi-Sinistra italiana, mentre sia il Pd sia il Terzo polo hanno votato con la maggioranza per continuare il sostegno alla resistenza ucraina - ma indicativa di quanto in certa sinistra sia perdurante e inscalfibile il pacifismo declinato nella versione dell'antiamericanismo e dell'antiatlantismo. Quella sinistra che appunto Conte vuole scippare al Pd. È anche per questo, va detto per inciso, che la questione della guerra in Ucraina è fin qui assente dal dibattito congressuale dei democratici.

Il punto sul sentimento anti-Usa nel libro di Maran

Del perché l’Italia sia il Paese dell’asse atlantico e quindi dell’Occidente in cui la penetrazione della propaganda russa (le “ragioni” di Putin e i “torti” degli Stati Uniti, a cominciare dalle “provocazioni” della Nato ai confini con la Russia eccetera) sia più profonda e pervasiva, anche in Tv, si occupa il bel libro di Alessandro Maran (parlamentare dal 2001 al 2018 nelle liste dei Ds, del Pd e di Scelta civica) dal titolo Nello specchio dell'Ucraina, lettera a un amico sulla libertà e la pace, sulla collocazione dell'Italia nel mondo e sugli italiani (nuova dimensione, pp 153, 16 euro). Scritto in forma di lettera all'amico Salvatore (un amico reale dell'autore: d’altra parte chi di noi non ha un amico che dal 24 febbraio scorso si è lanciato contro gli Stati Uniti, quasi fossero loro in guerra, difendendo le “sacrosante ragioni” della Russia di Vladimir Putin?), il libro di Maran è un’utilissima e agile disanima storica dell’ordine internazionale stabilito dopo la Seconda Guerra Mondiale, ordine che da Marshall in poi ha garantito all’Europa 70 anni di pace, prosperità economica e allargamento dei diritti civili e sociali. Ma il cuore del libro è a nostro avviso proprio il caso Italia, dove il primo ingrediente di un minestrone culturale stratificatosi negli anni è individuato da Maran nel pregiudizio antiamericano: «In Italia, si sa, ci sono almeno tre correnti antiamericane: di destra, di sinistra e cattolica; detto altrimenti c’è l’antiamericanismo come nazionalismo, come anticapitalismo e come protesta contro la modernità».

La saldatura è la mancanza della cultura liberale

Il nucleo profondo di questi diversi generi di antiamericanismo è tuttavia uno solo: «L’estraneità o la diffidenza verso la democrazia liberale nel cui segno si è potuta sviluppare, rigogliosa e prorompente, la civiltà americana di massa». Ma è soprattutto a sinistra, dove i conti con la storia si sono fatti piuttosto sommariamente, che l’antiamericanismo si tinge ancora oggi di ideologia. D’altra parte è stata Barbara Spinelli a parlare di “smemoratezza patteggiata” e di “reminiscenza rivendicativa” per descrivere il sostanziale vuoto di pensiero sul significato storico del 1989 (buona parte dei dirigenti del Pci accettarono la Svolta di Achille Occhetto per necessità e non per reale convinzione: da qui la difficoltà a fare i conti con il passato criminale dei regimi comunisti).

Gli effetti perduranti del «campismo» a sinistra...

È la stessa forma mentis che durante la Guerra fredda ha portato gli elettori del Pci e degli altri minori partiti della sinistra a sposare il cosiddetto campismo. «Il campismo una volta faceva riferimento al cosiddetto “campo socialista” guidato dall’Urss, o dalla Cina, o da entrambi - scrive Maran -. Il concetto era piuttosto semplice ed era legato, a suo modo, alla tradizione rivoluzionaria. Da un lato c’era l’imperialismo, quello americano, ovviamente. Dall’altro c’erano i paesi non capitalisti, per molti addirittura “socialisti”, che “oggettivamente” contrastavano, con la loro mera esistenza, il pieno dispiegarsi dell’aggressività imperialista».Ora che la Guerra fredda è finita da un pezzo parti della sinistra sono insomma restate impantanate (anche per nostalgia “di quando eravamo giovani”, chissà) in quella visione del mondo: chi si oppone all’America imperialista una qualche ragione ce l'ha sempre.