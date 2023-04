La sintesi di San Tommaso e la destinazione universale dei beni

Quali sono, dunque, in questo quadro, le caratteristiche della giustizia? Tommaso ne individua principalmente tre: in primo luogo, la giustizia è virtus ad alterum, è una virtù relazionale, il suo contenuto, il comportamento che prescrive e l'habitus che genera, cioè, esercitano una ricaduta diretta sugli altri, non solo su sé stessi. E però, non si può essere giusti con gli altri se non lo si è, prima di tutto, proprio con sé stessi. Da qui l'importanza del legame con le altre virtù personali. Ma la giustizia non è solo apertura volontaristica e caritatevole verso gli altri. Non può essere ridotta ad una questione di generosità e benevolenza; essa sostanzia un obbligo, un dovere di responsabilità verso ciò che è dovuto. In questo senso Tommaso «separa nettamente la giustizia dalla generosità, l'obbligatorietà del bene, dall'arbitrarietà del sentimento», come bene sottolinea Giovanni Cucci («I variegati aspetti della giustizia. La riflessione di Tommaso d'Aquino». La Civiltà Cattolica, n. 4109, 2021, Volume III).

La dimensione collettiva e “soggettiva” della giustizia

Infine, la giustizia per Tommaso, come per Aristotele che la vedeva legge prima della polis, ha una dimensione primariamente collettiva. In questo senso essa governa tre relazioni fondamentali della nostra vita in comune: le relazioni tra i singoli (giustizia commutativa), quelle della società verso i singoli (giustizia distributiva) e, infine, le relazioni dei singoli verso la società (giustizia legale) (cfr. Cucci, G. 2021). Il fatto che la giustizia prescriva di dare a ciascuno il suo, implica la necessità di capire cosa sia per ciascuno il “suo”.

Significa essere in grado di separare lo jus dalla jus-titia, ciò che prescrive la regola astratta da ciò che richiede la sua applicazione al caso concreto. Il rischio altrimenti è quello del diritto impersonale, incapace di valutare caso per caso le vere esigenze di giustizia. “Summum Ius Summa Iniuria” (“il sommo diritto è somma ingiustizia”) sentenziava a proposito Cicerone nel De Officiis. Anche qui Tommaso, coi suoi distinguo si rifà ad Aristotele e al suo esempio del metro dei muratori di Lesbo che, diversamente dagli altri diffusi al tempo, non era fatto di legno o di ferro ma di una qualità di piombo caratteristica per la sua malleabilità.

In questo modo il metro poteva adattarsi alle caratteristiche del materiale che avrebbe dovuto misurare, in maniera flessibile, tutt'altro che rigida. «In effetti, il motivo per cui non tutto è definito dalla legge – scrive Aristotele nell'Etica Nicomachea - è che ci sono casi specifici per i quali è impossibile porre una questione di diritto, quindi un decreto è essenziale. Di ciò che è, infatti, indeterminato, anche la regola è indeterminata, come la regola del piombo usata nelle costruzioni di Lesbo: così come la regola segue i contorni della pietra e non è rigida, così il decreto si adegua ai fatti. Aristotele era convinto che etica e politica non avessero lo stesso grado di accuratezza della matematica. Per questo non si può ragionare in questi ambiti come lo si farebbe in una governata da regole chiare e universali. Occorre invece cercare di determinare cosa deve essere fatto in casi particolari, a partire da quelle regole generali.

Tommaso adotta lo stesso approccio: «Poiché il discorso sulle questioni morali anche nei loro aspetti universali è soggetto a incertezza e variazione (…) il giudizio sui singoli casi deve essere lasciato alla prudenza di ciascuno».