La situazione sui contratti collettivi e la tutela dei lavoratori

2) contratti collettivi di lavoro (anche aziendali e territoriali) stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano aziendale, efficaci nei confronti di tutti i lavoratori dei settori ivi indicati, dipendenti da datori di lavoro associati alle organizzazioni stipulanti; ai sensi dell’art. 2077 cod. civ. le clausole difformi dei contratti individuali sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo applicato. Va rilevato che il legislatore talvolta attribuisce per fattispecie particolari benefici economici o facoltà derogatorie di norme tassative alla condizione dell’applicazione dei contratti di che trattasi, come sancito tra l’altro con il recente D. L. approvato il 18 febbraio dal Cdm;

3) contratti collettivi di lavoro (anche aziendali) stipulati dai sindacati non comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale che sono efficaci esclusivamente nei confronti dei lavoratori e datori di lavoro aderenti alle rispettive organizzazioni stipulanti.

4) assenza di contratti collettivi.

La ricognizione fattuale che precede sollecita misure finalizzate ad ovviare alla denunciata debacle di tutela con riferimento alle fattispecie di cui ai punti 3 e 4 in cui si rinvengono dumping contrattuale, contratti pirata, trattamenti parziali. A parte l’irraggiungibile totem dell’efficacia erga omnes, significativa incidenza avrebbe la ricordata registrazione dei sindacati da introdurre con legge ordinaria le cui modalità attuative consentirebbero anche di individuare sindacati “di comodo” (vietati dalla legge), non registrabili e quindi non legittimati alla conclusione di accordi collettivi che sarebbero nulli e potrebbero essere sostituiti a titolo di sanzione da quelli di cui al punto 2.

Per i settori/attività sforniti di contrattazione collettiva ovvero per le aziende non aderenti alle organizzazioni stipulanti i contratti collettivi in vigore e che comunque non facciano di fatto rinvio a dette contrattazioni, si ritiene opzionabile la fissazione legislativa, a seguito di accordo triangolare, di un trattamento minimo retributivo rivalutabile, salvi ovviamente trattamenti migliorativi. Peraltro il sistema dei minimali legislativi vige in via generale nel nostro ordinamento ai fini pensionistici ovvero per i lavoratori operanti all’estero. Ovviamente ai lavoratori si applicano le tutele stabilite dalla legge (es. ferie, riposi, malattia e infortunio, Tfr).