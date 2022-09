«La situazione è delicata, servirebbe una politica monetaria selettiva»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Le banche centrali dovrebbero avere un po’ più di umiltà. Dovrebbero riconoscere che lo strumento dei tassi non è quello giusto per combattere l’inflazione, soprattutto quando è causata da prezzi energetici elevati. Serve piuttosto un ventaglio di strumenti strategici, in grado di combattere l’inflazione nel medio termine evitando però il dolore di una recessione e il rischio di una crisi fiscale. Quando vedo i tassi dei BTp che salgono al 4%, cioè i titoli di Stato di un Paese con un debito enorme...