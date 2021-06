La situazione del mercato

Neopatenti, ecco il paradosso. Per le auto elettriche il valore di potenza omologato e quindi indicato anche sulla carta di circolazione non è quello del motore elettrico come avviene per le auto classiche ma è quello che considera la potenza massima nei trenta minuti, ovvero quella che il motore è in grado di esprimere e di mantenere per almeno 30 minuti e che dipende anche dalla tipologia del pacco batteria adottato. Si può anche aggiungere il fatto che le auto a zero emissioni spesso sono molto più pesanti, a causa del pacco batterie o del motore elettrico stesso, quindi un neopatentato però in questo caso può scegliere anche un'auto diversa dalle solite citycar che coi motori termici invece sono le uniche possibili da prendere in considerazione appena si è presa la patente. Sono diversi i costruttori che sui loro siti ufficiali suggeriscono la gamma per neopatentati. Ecco 15 modelli elettrici per loro.

