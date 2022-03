La situazione ucraina e il Piano energetico nazionale (urgente)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come l’Urss ha fatto in Ungheria nel 1956 e in Cecoslovacchia nel 1968, oggi Putin “corre in soccorso” dei fratelli del Donbass, invadendo l’intera Ucraina. Il suo collante non è più il comunismo internazionalista dell’Unione Sovietica, ma la grande madre Russia dei Romanov. Le manifestazioni di Mosca e San Pietroburgo con oltre 5mila arresti sono un segno di qualche scricchiolio, ma finché Putin ha alle spalle il suo regime autocratico, può permettersi di correre rischi anche estremi. L’Occidente e la Nato, con le loro democrazie, non possono concedersi gli stessi rischi, non possono usare i propri carri armati e adottano sanzioni.

In realtà potrebbe anche essere una questione tra Russia e Ue, ma l’Europa non c’è, né politicamente, né militarmente. Ecco allora che il vuoto europeo viene riempito da un fronteggiarsi da lontano tra la Russia che, dopo aver perso tanti Paesi ex-sovietici, vuole ristabilire la sua egemonia sull’Ucraina, e gli Stati Uniti, che guidando e pagando in gran parte la Nato, vogliono tenerla a bada e bloccare l’aspirazione a ridiventare la grande madre Russia.

Anche se c’è la guerra, cerchiamo però di ragionare. Per oltre venti anni l’Occidente ha compiuto tre peccati originali che hanno dato alla Cina la possibilità di cambiare la faccia geoeconomica del Mondo e hanno ora indotto la Russia alla tentazione di cambiare la faccia geopolitica d’Europa.

1 - Gli Stati Uniti (con la supina condiscendenza europea) hanno consentito l’ingresso della Cina nel Wto, lasciandole la facoltà di decidere politicamente il cambio del renmimbi. Per venti anni la Cina ha quindi potuto accumulare 700 miliardi di dollari di surplus commerciale, cioè 14mila miliardi, pari all’intero Pil europeo. Questo significa che i soldi degli americani e degli europei sono andati in Cina per comprare le loro merci. I cinesi li hanno risparmiati, hanno accumulato ingenti fondi sovrani e, con i soldi che noi gli abbiamo dato, sono tornati in America e in Europa a comprare titoli dei nostri debiti pubblici e soprattutto pezzi strategici del nostro sistema produttivo e logistico. E poiché i soldi erano e sono tanti hanno anche potuto comprare pezzi importanti di Africa e Sud America.

2 - Di fronte alla globalizzazione è apparso subito evidente che il vecchio G7 non poteva più governare il mondo, rappresentandone solo un terzo. Occorreva subito un nuovo G8 per coinvolgere Cina, India, Russia, America Latina e Africa. Un primo embrione apparve venti anni fa a Pratica di Mare con il G7+1. Ma dopo, invece di integrare la Russia in Europa (e in prospettiva anche nella Nato), l’abbiamo esclusa e circondata.