La skiarea di Campiglio il comprensorio preferito, al Tonale l'apres ski più divertente

Tre su quattro sono sciatori, il 15% sono patiti della tavola e solo una minoranza si dichiarano amanti dello sci alpinismo e dello sci di fondo. È il popolo della neve di Snowit, la piattaforma digitale che funziona da aggregatore di tutti i servizi utili per organizzare viaggi e vacanze legate agli sport invernali e alla montagna. Per il secondo anno consecutivo, un sondaggio fra la sua community online e social ha indagato le mete, le attività e i comprensori più gettonati per la stagione invernale appena iniziata nel segno degli annunciati rincari (alberghi, trasporti e skipass) e di piste che attendono ancora di essere abbondantemente ricoperte da coltre bianca. Degli oltre 700mila utenti che hanno risposto al questionario, il 44,5% ha però dichiarato di non curarsi degli aumenti, il 42,7% ridurrà invece il numero delle uscite e solo il 7% rinuncerà del tutto al piacere di sciare o dei week end in mezzo alla neve.

