La smart city è sempre più green

La nuova città potrà ospitare 130.000 abitanti e sarà in grado di assorbire 116.000 tonnellate di anidride carbonica (immagazzinandone 5.800) all'anno.

Un altro dei punti salienti del progetto è la mobilità urbana. Dobbiamo pensare che, tra i turisti e gli abitanti di Cancun, vi sia un alto traffico di veicoli nella zona. Questa nuova città è progettata per avere un sistema di mobilità all'avanguardia e sostenibile. Il Gruppo MIC - Mobility In Chain di Milano per l'occasione ha proposto un sistema di trasporto articolato che consente a residenti e visitatori di lasciare i loro veicoli fuori città e fare affidamento esclusivamente sulla mobilità interna elettrica e semiautomatica, riducendo quasi a zero le emissioni.



La smart city green di Stefano Boeri Photogallery7 foto Visualizza

Per un paese in crescita come il Messico questo progetto rappresenta un tentativo di immaginare flussi turistici più sostenibili in un momento in cui le infrastrutture devono essere espanse a tutti i livelli. Come qualcuno ha detto: «Dobbiamo costruire di più per prosperare, almeno facciamolo con coerenza e cercando di rispettare l'ambiente». Non sappiamo se questa è la strada giusta o la giusta direzione.

Data la crescente preoccupazione per il cambiamento climatico, l'inquinamento, la distruzione dell'habitat e l'estinzione degli animali, potrebbe esserlo. Ecco come nasce la sinergia tra l'archistar italiano Boeri e le autorità dello stato messicano di Quintana Roo: l'intento è provare a sviluppare un nuovo urbanismo più in conformità con il rispetto ambientale e senza fratturare l'economia di un'area. Il progetto è stato presentato in occasione del Climate Action Summit che si è tenuto nel settembre 2019 a New York e che ha visto la partecipazione dei leader mondiali impegnati a discutere sui cambiamenti climatici; in quell'occasione si era detto che la cittadella intelligente e verde di Cancun sarà pronta nel 2026. Ma verrà realizzata o resterà sulla carta come un vecchio depliant patinato di utopie?

Cancun, 12 dicembre 2019: «I piani del gruppo investitore per sviluppare il progetto Smart Forest City Cancun dell'architetto e urbanista italiano Stefano Boeri, è quello di definire al più presto l'area in cui sarà collocato il colosso, che inizialmente sarebbe stato sviluppato sui terreni del fallito Dragon Mart, ora non più...» ha dichiarato alla stampa Bernardo Cueto Riestra, capo dell'Istituto per lo sviluppo e il finanziamento dello stato di Quintana Roo (Idefin).



Insomma, il progetto è in fase concettuale e c'è ancora la necessità di definire dove collocarlo, ma il governo dello stato promette di dare presto maggiori dettagli. «Ci sono stati diversi incontri - prosegue Riestra - al momento siamo riusciti ad attirare l'interesse di un gruppo di investitori, che insieme all'architetto Boeri stanno concettualizzando un progetto molto interessante per la nostra comunità, in particolare sulla diversificazione nel settore tecnologico. A breve comunque verranno comunicate le novità!».