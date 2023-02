Ascolta la versione audio dell'articolo

Da quando Zygmunt Bauman ha coniato la metafora della “liquidità” tutto il mondo ha cominciato a parlarne: ma cosa significa davvero che la società è diventata liquida? E perché è successo? A queste domande risponde il volume “La società liquida. Che cos'è e perché ci cambia la vita”, un testo chiarificatore e necessario per comprendere il nostro tempo e conoscere meglio noi stessi: il volume a firma di Thomas Leoncini, coautore dell’ultimo libro di Zygmunt Bauman, sarà in edicola con Il Sole 24 Ore per un mese da sabato 18 febbraio al prezzo di 12,90€ e in libreria dal 24 febbraio al costo di 16,90€. “Bauman era riuscito soprattutto a identificare con precisione un metodo efficace di analisi della realtà che poteva aiutare le persone in due modi: attraverso la comprensione dei fenomeni sociali (cessando quindi di sentirli imprevedibili e di conseguenza estranei a sé) e attraverso l'analisi della relazione che questi fenomeni hanno con la psiche individuale”, scrive Leoncini nella prefazione del suo volume. Questa trasformazione ha rivoluzionato le nostre vite e la nostra psiche molto più di quanto immaginiamo: vocaboli di cui credevamo di conoscere il significato con certezza, hanno cominciato a portarsi dentro significati nuovi, mai esplorati prima, come ad esempio nel caso dei concetti di libertà, lavoro e amore. “Siamo infatti “mondo”, senza neanche accorgercene; e siamo soprattutto ciò che vediamo attorno a noi, ma quel che osserviamo non dipende esclusivamente da quel che siamo interiormente: di conseguenza va saputo interpretare per quello che è. E questo è un fatto. Reale tanto quanto il mondo interiore di ognuno di noi, tanto quanto l'inconscio” prosegue a spiegare l'autore. Questo libro tenta di cogliere la forma del mondo liquido in movimento, fornendo la cornice storica, culturale e filosofica in cui è nata la metafora della liquidità, ma cercando al contempo di rendere questo cambiamento uno strumento per interpretare la grande incertezza della nostra epoca. Leoncini delinea così un nuovo modo di interpretare ciò che siamo, consapevoli che l'essere umano spesso rispecchi di più la società in cui vive rispetto a quanto assomigli ai propri genitori e ai propri nonni.