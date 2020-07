La solidarietà europea che fa bene allo spread La via da percorrere è quella di un'azione costruttiva e responsabile da parte dei singoli paesi membri e dell'Europa nel suo complesso. Con questa consapevolezza bisognerà affrontare i prossimi passi e le sfide che ci attendono di Marcello Minenna

(weyo - stock.adobe.com)

La via da percorrere è quella di un'azione costruttiva e responsabile da parte dei singoli paesi membri e dell'Europa nel suo complesso. Con questa consapevolezza bisognerà affrontare i prossimi passi e le sfide che ci attendono

7' di lettura

La terribile pandemia che ci ha colpito quest'anno ha avuto ben pochi aspetti positivi. Tra questi va annoverata senza dubbio la riscoperta di uno spirito di mutuo supporto tra i paesi dell'Unione Europea. La prova più evidente è l'esito del Consiglio Europeo appena conclusosi, dopo un lungo negoziato, con un'intesa sul Recovery Fund che ha saputo accogliere le istanze dei paesi più colpiti dal Covid-19 evitandone l'umiliazione con l'imposizione di condizioni vessatorie.

Un risultato simile sarebbe stato impensabile fino a un anno fa quando il rapporto tra l'Italia e l'Europa si era sensibilmente incrinato allontanando gli investitori dai nostri titoli di Stato e impedendo – come commentato all'epoca – al nostro paese di beneficiare del bassissimo livello dei tassi d'interesse di riferimento stabilito dalla BCE. Intanto, la divergenza rispetto alla Spagna – un tempo paese con un debito complessivo (pubblico e privato) paragonabile al nostro in rapporto alle dimensioni rispettive delle due economie – aumentava costantemente. Anche i principali indicatori del rischio-Italia erano da tempo su valori preoccupanti. Lo spread BTP-Bund a 10 anni (il più celebre termometro dello stato di salute dei nostri conti pubblici) era stabilmente intorno ai 250 punti base (addirittura 350 se rettificato per il differenziale d'inflazione tra Italia e Germania) segnalando un persistente eccesso di rischio di credito incorporato nei nostri titoli governativi. Una parte rilevante di questo rischio era rappresentata dal rischio di ridenominazione (redenomination risk), ossia di un'uscita dell'Italia dall'Eurozona e di un ritorno alla lira. Un simile scenario (Italexit) comporterebbe con alta probabilità una svalutazione della nuova lira rispetto all'euro (ammesso che sopravvivesse alla perdita di un paese fondatore) o al dollaro e quindi una perdita secca per i detentori di BTP. Pertanto secondo lo standard ISDA (International Swaps and Derivatives Association) del 2014 si configurerebbe un evento di credito per l'emittente-Italia con conseguente attivazione della protezione offerta dai contratti derivati (credit default swap o CDS) aventi come sottostante il rischio di credito del nostro paese. Non così invece per i CDS stipulati secondo il precedente standard ISDA (quello del 2003) il quale non contempla la ridenominazione/svalutazione tra gli eventi di credito. Proprio per questa differenza, l'ISDA Basis – cioè la distanza tra i prezzi dei CDS sotto i due standard (2014 versus 2003) – è la misura più utilizzata per quantificare il rischio di ridenominazione percepito dai mercati finanziari.Sino al dicembre 2016 i valori di questo indicatore sono stati molto contenuti (sotto i 20 punti base); nel 2017 è iniziata una fase di maggiore turbolenza con impennate a più riprese fino all'agosto 2019 e, infine, a partire dal settembre 2019 i suoi valori si sono progressivamente sgonfiati seppure in un contesto volatile

ISDA BASIS ITALIA 5 ANNI Loading...

La dinamica osservata tra il 2017 e l'estate 2019 è attribuibile in larga misura al deterioramento dei rapporti tra l'Italia e le istituzioni Europee. La fiammata iniziale (prima metà del 2017) del rischio di Italexit si è registrata in connessione con gli sviluppi della campagna elettorale nella vicina Francia dove si temeva la vittoria dei partiti anti-Europei. Dopo una temporanea riduzione nella seconda metà del 2017, è stata l'evoluzione del quadro politico interno ad alimentare un nuovo e più significativo incremento dell'ISDA Basis con l'insediamento del governo giallo-verde a fine maggio 2018. Gli obiettivi di aumento della spesa pubblica perseguiti dall'esecutivo italiano non trovavano infatti il gradimento delle istituzioni Europee tradizionalmente sostenitrici della necessità di contenere il deficit specie da parte dei paesi ad alto debito come il nostro.

Questo clima di tensione è stato per l'Italia – come fu a suo tempo per la Grecia – il punto culminante delle criticità derivanti dall'appartenenza all'area euro. Dati gli stringenti vincoli di bilancio europei e la clausola di non-salvataggio scritta nei trattati, per i paesi dell'Eurozona la sovranità fiscale è de facto solo formale: le decisioni di politica economica nazionale sono infatti soggette alla duplice valutazione dei mercati e delle autorità Europee, Commissione in primis. In parallelo, il continuo rinvio di concreti passi avanti verso una vera unione fiscale e verso un debito pubblico federale Europeo ha imposto ai paesi più indebitati politiche di bilancio anticicliche che, frenando la crescita, hanno finito coll'influenzare negativamente il rapporto Debito/PIL.L'anomalia e la crescente insostenibilità di questo assetto sono emerse in tutta la loro evidenza nel modo in cui l'Europa – e l'Eurozona in particolare – ha gestito la risposta alla crisi finanziaria globale adottando sin dal 2010 (all'indomani del meeting franco-tedesco di Deauville) una policy di segregazione dei rischi nei paesi periferici. Da allora la gran parte degli interventi compiuti dalle istituzioni europee per ridare stabilità all'unione monetaria sono stati accomunati dall'obiettivo di evitare la condivisione dei rischi (risk-sharing) sui debiti pubblici e sui sistemi bancari nazionali. La reazione dei paesi periferici a questa policy ha variamente oscillato tra il tentativo di restare conformi alle regole europee e un sentimento anti-europeista che è sfociato nell'ascesa di forze politiche sovraniste ed Euro-scettiche.

Nel caso dell'Italia, ciò spiega perché, all'apice della fase di tensione nei rapporti con l'Europa, l'ISDA Basis a 5 anni abbia superato i 110 punti base, il che equivale ad una probabilità di Italexit di circa il 9%.