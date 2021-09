La solidità patrimoniale salva Valenza

3' di lettura

Il 2020 è stato l’annus horribilis del sistema moda allargato, che comprende anche la gioielleria. Alcune “sottofiliere”, in primis quella dell’abbigliamento, hanno sofferto più di altre, come dimostra anche la proroga del blocco dei licenziamenti al 31 ottobre decisa dal Governo per il tessile-moda-calzature.

Per la gioielleria però i primi mesi del 2021 hanno dato alcuni segnali positivi, confermati dal quadro del distretto di Valenza fatto nell’aprile scorso da Romina Galleri, economista della Direzione Studi e Ricerche di Intesa-Sanpaolo. Un cauto ottimismo per l’intero settore orafo italiano confermato da Giorgio Villa, presidente del Club degli Orafi, che in maggio aveva presentato l’aggiornamento della sintesi quantitativa del settore orafo italiano, un rapporto congiunto frutto della collaborazione con gli analisti ed economisti di Intesa-Sanpaolo e curato in particolare da Stefania Trenti, che aveva ricordato come nel 2020 si fosse interrotta «la lunga fase di crescita del settore orafo italiano, che aveva portato nel 2019 a raggiungere livelli superiori del 63% rispetto al 2010».

«Abbiamo certamente attraversato una crisi senza precedenti, ma come Club – aveva spiegato Villa, eletto presidente in aprile per il triennio 2021-2024 –. Pensiamo e ci impegneremo affinché il 2021 possa essere davvero un anno di cambio di rotta, di ritorno alla normalità e alla crescita, seppur contenuta».

Ma veniamo a Valenza: «Nonostante la congiuntura economica 2020 sia stata particolarmente negativa per questo distretto orafo – spiega Romina Galleri – la qualità del tessuto produttivo e il buon grado di patrimonializzazione acquisito nel tempo e gli investimenti in formazione e capitale umano rassicurano sul fatto che le difficoltà potranno essere superate». In Italia ci sono tre poli orafi, sedi di altrettanti distretti: Arezzo (Toscana), Vicenza (dove da oggi a martedì 14 torna in presenza l’importante fiera di settore VicenzaOro) e, appunto, Valenza. In queste tre province si concentra il 31,5% delle imprese e il 55% degli addetti italiani alla fabbricazione di gioielleria, bigiotteria e lavorazione delle pietre preziose.

La provincia di Alessandria, si legge nel report di Intesa-Sanpaolo, impiega 5.494 addetti (pari al 17,5% del totale Italia) e sul territorio operano 802 imprese (che rappresentano il 10% del totale italiano). Il comune che dà il nome al distretto è anche il suo cuore: vi si concentra il maggior numero di addetti (4.963 per l’esattezza, pari al 90% degli addetti in provincia di Alessandria) e la gran parte delle imprese (693, pari all’86% del totale). «Valenza, rispetto ad Arezzo e Vicenza, tradizionalmente è focalizzata sulla gioielleria di alta gamma, grazie alla presenza di numerose imprese artigiane altamente specializzate», ricorda l’economista della Direzione Studi e Ricerche di Intesa-Sanpaolo.