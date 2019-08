La solitudine di Salvini, spiazzato anche da Trump Anche tra i suoi non mancano sottotraccia le critiche per quella che è stata bollata come una strategia suicida: la rottura del governo gialloverde, senza la certezza di avere alle spalle il paracadute e cioè le urne per capitalizzare il consenso ottenuto alle europee di Barbara Fiammeri

Dalla nascita alla crisi: dopo 15 mesi governo gialloverde al capolinea

«Rifarei tutto quello che ho fatto» continua a ripetere. Difficile credergli. Il leader della Lega rivendica le scelte delle ultime settimane, dall'apertura della crisi al tentativo in extremis di ricucire con Luigi Di Maio. Un’auto assoluzione che punta a disinnescare le critiche per quella che è stata bollata come una strategia suicida: la rottura del governo gialloverde, senza la certezza di avere alle spalle il paracadute e cioè le urne per capitalizzare il consenso ottenuto alle europee.

Le critiche interne si muovono ancora sottotraccia. Anche perché a preoccupare è anzitutto il calo dei consensi registrato dal Carroccio nelle ultime due settimane. Che va immediatamente arrestato, per evitare che si trasformi in tendenza facendo precipitare il Capitano e il suo esercito. Ecco allora che serve quella che si definisce una “contronarrazione”: l’accordo tra M5s e Pd era in corso gia da tempo, «ora mi spiego i tanti no degli ultimi 2 mesi». In realtà la fine del governo ufficializzata da Salvini l'8 agosto («la maggioranza non c’è, se ne prenda atto e si torni rapidamente al voto») è arrivata dopo il via libera al decreto sicurezza bis e alla risoluzione pro-Tav . Salvini però ora ha bisogno di scrollarsi di dosso l’accusa di aver provocato la rottura dell’alleanza gialloverde.

Lo fa imputando anzitutto al premier uscente Giuseppe Conte il ruolo di aver giocato alle sue spalle (e anche di Di Maio) con la complicità di Angela Merkel, Emmanuel Macron e Ursula Von der Leyen per riproporsi alla guida di quello che definisce «la riedizione del Governo Monti che preparava la manovra» sotto dettatura di Germania e Francia. Ma a mettere in discussione questa ricostruzione è ora l’endorsment di Donald Trump a favore del Conte bis. Che lascia letteralmente senza parole il Capitano («sono in silenzio stampa»).