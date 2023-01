La soluzione per le collisioni si aggiudica il contest per la space economy

Per la riparazione o controllo di satelliti in orbita è importante capire cosa ci si troverà davanti, ecco che si propone di partire da immagini sintetiche del satellite da servire, o di sue parti, e con la ormai onnipresente intelligenza artificiale, arrivare a immagini accurate della situazione finalizzate all'avvicinamento e all'aggancio di un oggetto in movimento, come ad esempio il rifornimento o la riparazione di un satellite. Anche questo progetto viene dotato da Telespazio di un percorso di pre-incubazione a cura di I3P del Politecnico di Torino.

Molto ambizioso anche il progetto Sun CUbes del Politecnico di Milano, terzo premio, 4mila euro, che vuole rivoluzionare il sistema di alimentazione elettrica degli oggetti in orbita, con una rete di satelliti in grado di di produrre e accumulare energia che poi possono cedere ad altri satelliti in servizio, in pratica delle power bank spaziali che liberano peso e costo ai satelliti serviti.

Non poteva mancare, in quest'anno “lunare”, un ambizioso progetto, del Politecnico di Torino, per una costellazione attorno alla Luna capace di trasferire al suolo energia in modalità wireless. A questo team verranno forniti, grazie a Leonardo e Telespazio, strumenti e risorse per passare dall'idea alla sperimentazione e verifica del progetto in laboratorio.

«Oggi premiamo idee innovative di studenti e ricercatori su tecnologie di frontiera, nel rispetto di una sostenibilità sempre più importante anche nel settore spaziale», ha sottolineato Luigi Pasquali, coordinatore delle Attività spaziali di Leonardo e ad di Telespazio nel consegnare i premi nel corso della breve cerimonia.