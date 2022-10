La sonda Dart ha alterato l’orbita dell’asteroide Dimorphos

Argotec, società con sede principale a Torino, impiega oggi un centinaio di persone e pensa di raddoppiare nel 2023 il personale, anche per poter realizzare i progetti in itinere, legati all’osservazione della Terra con minisatelliti e al progetto per “Osiride”, una costellazione per telecomunicazione attorno alla Luna. Per quello che riguarda il nostro satellite naturale, poi, dentro alla pancia del razzo vettore SLS di Nasa per la Luna, rimandato a novembre per la partenza, c’è anche Argomoon, minisatellite che verrà espulso dal corpo principale del gigantesco razzo per riprendere quel che succederà. Un modo di documentare nuovo e preziosissimo che aspetta da un paio di mesi di essere messo alla prova.

Una missione di successo

Soddisfazione piena anche per gli scienziati che hanno partecipato alla missione, fra cui la planetologa italiana Monica Lazzarin, dell’Università di Padova, che ha seguito la missione passo passo all’interno dei team. «Ora sappiamo che possiamo alterare l’orbita di un asteroide potenzialmente pericoloso fin da quando è molto lontano, in modo da poter deviare dalla Terra» dice Lazzarin e in effetti è un po’ come al biliardo: un piccolo urto provoca un cambio anche importante nella traiettoria della palla.

Oltre a questo però gli scienziati sono molto interessati a proseguire le osservazioni: non si conosceva infatti bene la composizione di questo asteroide e il fatto che l’urto abbia provocato una nuvola di detriti così importante testimonia della fragilità di Dimorphos che, pare, abbia perso quasi il 25% della propria massa, creando anche una coda, quasi come una cometa, lunga almeno 10mila chilometri.

«Ora stiamo lavorando alla sonda europea Hera, che partirà verso la coppia di asteroidi entro due anni, arrivando nel 2026, con un bagaglio di strumentazione ottica, radar e spettroscopica che li studierà per 6 mesi e ci permetterà anche di rivedere da vicino quel che è successo», conclude la Lazzarin.