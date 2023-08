Fallisce la missione russa: la sonda Luna-25 si è schiantata sulla superficie

Ascolta la versione audio dell'articolo

La sonda russa Luna-25 si è schiantata sulla Luna. Lo rende noto l’agenzia spaziale russa Roscosmos. La sonda, la prima lanciata dalla Russia sulla Luna dal 1976, si è schiantata a seguito di un incidente durante una manovra prima del suo allunaggio originariamente previsto per domani, ha annunciato l’agenzia spaziale Roscosmos.

«Intorno alle 14:57» di ieri, «le comunicazioni con Luna-25 sono state interrotte», afferma l’agenzia russa in un comunicato. «Secondo i risultati preliminari» dell’indagine, il dispositivo «ha cessato di esistere a seguito di una collisione con la superficie lunare», ha aggiunto Roscosmos.

«Durante l’operazione, si è verificata una situazione anomala a bordo della stazione automatica che non ha permesso di eseguire la manovra con i parametri specificati», ha dichiarato l’agenzia in un post su Telegram.

L’atterraggio del veicolo spaziale sul polo sud della Luna era previsto per lunedì. Il polo sud lunare è di particolare interesse per gli scienziati, che ritengono che i crateri polari permanentemente in ombra possano contenere acqua ghiacciata nelle rocce che i futuri esploratori potrebbero trasformare in aria e carburante per razzi.Il lander lunare russo era in corsa per atterrare sul satellite della Terra prima di una sonda indiana, lanciata il 14 luglio.