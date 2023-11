La sontuosa teatralità di Venezia custodita nel nuovo Nolinski

Ascolta la versione audio dell'articolo

A sentire le insegne annunciate, tra cambi di gestione e nuove aperture, non ci sono dubbi che Venezia stia diventando un avamposto dell’ospitalità di ultralusso. Il leggendario Danieli è in fase di trasformazione in Four Seasons; il vecchio, amato Bauer, attualmente nascosto dietro le impalcature, riaprirà come Rosewood; di fianco si fanno gli ultimi ritocchi del Violino d’Oro, new entry nella collezione della famiglia Maestrelli, sono in arrivo nuovi brand come Auberge e Orient Express, mentre il gruppo francese Evok ha aperto il primo indirizzo, il Nolinski, negli uffici della Borsa di Commercio.

Il palazzo tra stile Art Nouveau, Liberty e Modernista è protetto dalla Soprintendenza alle Belle Arti, e il restauro è stato così attento da non eliminare neppure la vecchia insegna. Come spiega Emmanuel Sauvage, socio fondatore di Evok insieme a Pierre Bastid, Romain Yzerman, gli hotel di Evok vengono scelti «attraverso il prisma del desiderio e dell’emozione». Su Venezia il sentimento è facilmente condiviso, ma poi è la posizione che conta molto: Calle Larga XXII Marzo, tra le boutique di Chanel, Gucci, Dolce&Gabbana, Moncler e Cucinelli (di cui ospita le vetrine), a un passo dal Teatro La Fenice e da Piazza San Marco. Il check in si fa al terzo piano. Quindi si entra in un androne presidiato da portieri che smistano gli avventori del bar ristorante nella corte e gli ospiti a cui prendono i bagagli e indicano l’ascensore per la reception. Meglio salire a piedi per cogliere la perizia con cui sono stati eseguiti i restauri, e apprezzare le ringhiere in ferro battuto di Umberto Bellotto, tra i primi artigiani a unire l’arte del ferro e quella del vetro all’inizio del Novecento.

La scenografia è teatrale, con prospettive incorniciate da archi e colonne, e oggetti che sollecitano la curiosità, come le candele profumate, le piantane di Murano, i libri di arte, fotografia e letteratura italiana. Sono tanti, sparsi ovunque o raccolti nelle librerie del bar. Lì sono addirittura più di 4.000, pagine e pagine di sapere da esplorare, in compagnia di uno spritz o di un virgin cocktail. Nel piccolo boudoir, tutto velluti bordeaux, c’è anche un pianoforte a coda e un affresco di Simon Buret sul soffitto che proietta il mare in cielo, con i ricci che diventano stelle e i pesci che diventano uccelli. Alcune discrepanze emerse nel trasformare uffici commerciali in stanze a cinque stelle sono celate da sipari di velluto rosso.

Camere e suite (30+13) sono luminose e diverse per dimensioni, caratteristiche e dettagli. Il comune denominatore è invece lo stile degli architetti Yann Le Coadic e Alessandro Scotto, che hanno escogitato soluzioni per non modificare la struttura sotto tutela. Nelle suite, alcune con terrazzo stile altana sui tetti di Venezia, ci si sente a casa. Si trovano dolcetti, un cappello di paglia e una borraccia, fotografie in bianco e nero sul comodino, e un carrello di gin, vermouth, whisky esotici, e tanti motivi di ispirazione tra le librerie appese al soffitto, su geniale idea del gigantesco designer che fu Franco Albini, i mosaici irregolari del bagno con un polpo dorato come unico protagonista, l’essenzialità di una rosa nel vasetto.

All’ultimo piano c’è una sala con al centro una jacuzzi in foglia d’oro. Ma il vero spettacolo qui è la vista. Mentre l’acqua tumultuosamente massaggia il corpo, gli occhi si perdono in ogni direzione, e si placano davanti alle cupole di San Marco e al Campanile. Della teatralità del posto fa sicuramente parte il ristorante sotto la grande cupola della ex Sala del Consiglio, platea della cucina di Philip Chronopoulos, chef greco con due stelle Michelin a Parigi che promette una cucina mediterranea semplice, preparata con ingredienti italiani. Infatti già al Caffè Nolinski, nella corte interna, si pregustano la panzanella e gli gnocchetti al pesto con seppie grigliate, i crudi di pesce conditi con rucola, olive, cucunci e pomodorini e un tiramisù da svenire. La colazione, momento sacro dei viaggiatori, è un rito: su un tavolo apparecchiato con una tovaglia lunga fino a terra, porcellane francesi e argenterie, arrivano uova, toast, maritozzi e torte fatte in casa. Ci staresti ore, a leggere qualcosa che richiede tempo e la giusta atmosfera.