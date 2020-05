La soprano lituana Asmik Grigorian illumina Evgenij Onegin Appuntamneto in rete con i musical Cats, Funny Girl e Lady Day, omaggio a Billie Holiday di Angelo Curtolo

Voglia di musical? O, al contrario, di immergersi nella grande opera russa? Tante le occasioni, insieme a una ricca proposta di concerti dalle più belle sale del mondo. È ufficiale: Broadway chiusa almeno fino al 6 settembre. Non scoraggiamoci, ci sono un bel po' di musical in rete: Cats di A. Lloyd Webber, per cominciare. Oppure – sempre disponibile a pagamento - vita e carriera di una Funny Girl; o Lady Day, omaggio a Billie Holiday di Audra McDonald, grande voce vincitrice di un Tony Award per questo spettacolo.



Un'immersione nell'opera russa è quella offerta sino a fine luglio dalla piattaforma Operavision: dalla Komische Oper di Berlino, con sottotitoli anche in italiano, Evgenij Onegin di Čaikovskij illuminata dalla straordinaria interpretazione della soprano lituana Asmik Grigorian, dirige Henrik Nánási e Barrie Kosky disegna una regia in cui domina la natura.

Dall'Opera Nazionale di Amsterdam la controversa Lady Macbeth del Distretto di Mcensk di Šostakovič, spettacolo dal forte impatto visivo del regista Martin Kusej; Eva-Maria Westbroek è Katerina e sul podio troviamo Mariss Jansons.

Se amate questo direttore, sono 24 i programmi disponibili online che lo vedono alla testa dell'Orchestra del Concertgebouw. Beethoven, Mahler, R.Strauss i compositori più frequentati, godetevi la Suite dal Cavaliere della rosa.

Potrebbe affascinarci entrare nei segreti delle creazioni beethoveniane. Su medici.tv una bella serie di 13 documentari del 1970 dedicati a Beethoven da un giovane Barenboim: masterclass e concerti, tra gli interpreti Jacqueline du Pré.