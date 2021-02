La sorpresa dell’errore è la chiave del cambiamento

Abbiamo una situazione di questo tipo: il tipico partecipante del secondo gruppo ha, così come quelli del primo gruppo, una certa idea a priori del comportamento umano che dice, più o meno che, se qualcuno è in difficoltà, chi è presente porterà soccorso. Però poi arrivano i dati di realtà. Questa idea a priori viene smentita dai risultati dell'esperimento: in certe circostanze particolari, quando, per esempio, sono presenti molti altri “spettatori”, anche persone assolutamente rispettabili e degne, possono essere indotte a comportamenti immorali e indegni.

La questione fondamentale diventa allora: quanto questo dato di realtà è in grado di modificare le nostre credenze a priori? Quanto siamo disposti ad imparare dalla nostra errata valutazione iniziale, dal nostro errore? I risultati di Nisbett e Borgida ci inducono al pessimismo. Sembra che in simili circostanze nessuno sia disposto a cambiare idea, ad accettare l'errore e a scegliere di apprendere. Come concludono gli stessi autori, sembra che i partecipanti al loro studio si siano “tacitamente esonerati” dall'imparare qualcosa dalla realtà, perché quella realtà andava contro le loro convinzioni a priori.

Come superare le convinzioni a priori

Ma allora, quindi, non abbiamo speranza? Come facciamo ad imparare dal confronto con la realtà? I dati non ci dicono davvero niente? Qui le cose si fanno interessanti, perché occorre considerare che non tutti i dati sono uguali, non tutte le rappresentazioni della realtà ci dicono la stessa cosa, non tutte le esperienze ci parlano allo stesso modo. Quello che Nisbett e Borgida scoprirono nel prosieguo del loro studio è che, per far apprendere i loro soggetti dai propri errori, bisognava stupirli.

Ma non bastava comunicargli dati statistici sorprendenti; non era sufficiente comunicargli che solo 4 partecipanti su 15 avevano deciso di soccorrere una persona che credevano fosse in pericolo di vita. Occorreva comunicargli, invece, per esempio, che le due rispettabilissime persone intervistate, erano, a dispetto delle impressioni, tra coloro che avevano deciso di non prestare soccorso. Quello sì che funzionava. Infatti, partendo da quel dato, i partecipanti di un terzo gruppo riuscirono a prevedere le scelte dei partecipanti allo studio originario di New York, in maniera sorprendentemente precisa. Come concludono gli stessi Nesbett e Borgida: «La riluttanza dei soggetti a dedurre il particolare dal generale era pari solo alla loro propensione a inferire il generale dal particolare».

Due esempi vividi e facilmente comprensibili di quanto possa essere difficile, anche per delle brave persone, in particolari circostanze, fare una scelta apparentemente scontata, avevano messo in moto un processo di inferenza dal singolo caso al principio generale che aveva operato un cambiamento importante delle convinzioni a priori. Questo ha fatto scattare l'apprendimento.