La (sostenibile) debolezza dello yen

Tra le tante novità che il 2022 sta riservando ai mercati finanziari internazionali c’è il forte deprezzamento dello yen. Da inizio anno la valuta giapponese ha perso quasi il 20% del proprio valore rispetto al dollaro (cfr. Figura 1), passando da un cambio di 115 a 1 (115 yen per 1 dollaro) ad uno di 137 a 1. Valori così bassi non si vedevano da più di 20 anni (agosto 1998) quando il cambio aveva superato il rapporto 147 a 1.

All’epoca l’indebolimento dello yen era stato causato dalla crisi finanziaria asiatica che si era innestata su una politica monetaria accomodante varata alcuni anni prima dalla banca centrale giapponese (Bank of Japan o BoJ) per supportare l’economia e favorire la svalutazione della divisa domestica considerata troppo forte a oltre dieci anni dagli accordi del Plaza.

Oggi le pressioni al ribasso sulla valuta nipponica derivano dal deterioramento della bilancia commerciale (aggravato, come in Europa, dalla guerra in Ucraina) e, soprattutto, dal sopravvenuto decoupling tra la politica monetaria della BoJ e quella delle altre principali banche centrali. Queste ultime, per contrastare la galoppata dell’inflazione, hanno avviato un ciclo di rialzo dei tassi d’interesse, mentre la Bank of Japan – come confermato anche nel meeting di giovedì scorso – continua a portare avanti la sua strategia di controllo della curva dei rendimenti (yield curve control o YCC) con un impegno preciso sulla scadenza decennale.

La strategia di yield curve control

Questa strategia è stata introdotta nel settembre 2016 in sostituzione del precedente stimolo monetario che, attraverso un mix di tassi d’interesse negativi e massicci acquisti di titoli di Stato, aveva appiattito enormemente la yield curve giapponese e spinto i rendimenti delle obbligazioni sovrane su valori negativi anche sulle lunghe scadenze (fino a 15 anni) creando seri problemi di profittabilità a banche e investitori istituzionali.

Attraverso l’YCC, la Bank of Japan ha cercato di conciliare l’obiettivo di portare stabilmente l’inflazione di fondo (core, che in Giappone è uguale a quella totale al netto dei cibi freschi) sopra il target del 2% con quello di ridurre la pressione sui bilanci degli istituti di credito. A tal fine, si è impegnata a mantenere al -0,1% il tasso sui depositi e a zero il rendimento sul titolo di Stato decennale, individuando un corridoio di +/-10 punti base rispetto a tale valore (poi ampliato a più riprese sino agli attuali +/- 25 punti base). Questo impegno è assimilabile a un’opzione put ceduta agli investitori, perché questi ultimi hanno la possibilità di vendere alla banca centrale quantità teoricamente illimitate di obbligazioni sovrane a dieci anni a un prezzo prefissato.

Nei fatti, il solo commitment della banca centrale ha permesso – data la sua credibilità – un discreto recupero della pendenza della yield curve, specie sulle lunghe scadenze (cfr. Figura 2), senza bisogno di acquistare quantità particolarmente elevate di titoli governativi.