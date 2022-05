La sostenibilità ambientale, economica e sociale crea valore per le imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Si fanno molte ipotesi, nei più importanti consessi internazionali, sulle cause e le possibili soluzioni delle grandi emergenze globali attuali, come la pandemia e la guerra, senza però intravvedere vie d’uscita immediate. Si sta tuttavia generando una consapevolezza sempre più diffusa sul fatto che la transizione climatica subirà un’accelerazione, sia per creare fonti energetiche e alimentari alternative a quelle Russa e Ucraina, sia per generare prosperità e benessere grazie a un’economia più sostenibile, equa e sana.

Il cambiamento climatico e le sue conseguenze sono ben noti. Ciò di cui forse c’è meno consapevolezza è la causa, ossia il nostro modello di sviluppo passato e presente estrattivo e lineare, che è strutturalmente insostenibile. Oltre a consumare inesorabilmente capitale naturale, si continua a produrre un’infinità di residui, che si accumulano nell’ambiente, con effetti devastanti sul cambiamento climatico, sull’inquinamento della biosfera, sulla perdita di biodiversità e sulla salute.

Loading...

Sul tema della sostenibilità c’è una certa dissonanza cognitiva che, ad esempio, porta le persone a pensare che riguardi soltanto l’ambiente e l’energia, o che il problema sia la crescita. Cerchiamo dunque di fare un po’ di chiarezza: le sostenibilità sono tre – ambientale, economica, sociale – in ordine alfabetico, perché sono tutte altrettanto importanti e reciprocamente interdipendenti; la sostenibilità non riguarda soltanto la “mitigazione” dell’inquinamento, ma anche – e, in certi momenti storici come questo, soprattutto – l’adattamento agli effetti dell’inquinamento stesso; non ci sono solo le emissioni di carbonio dei combustibili fossili, ma tutto il resto dell’inquinamento provocato dall’agricoltura e dall’industria, che danneggia tutti gli ecosistemi terrestri e acquatici – naturali, rurali, industriali, urbani, marini e di acqua dolce; la crescita è il prerequisito dalla sostenibilità economica, per cui, paradossalmente, la sostenibilità si può raggiungere solo continuando a sostenere la crescita che ha creato il benessere di cui godiamo, ma nel contempo ha causato l’insostenibilità sistemica in cui ci troviamo oggi.

Dobbiamo solo cambiare il tipo di feedback che la alimenta. Un esempio per tutti: se l’energia fossile, dopo essere stata fonte di feedback positivi per secoli, oggi è diventata causa di feedback negativi per via del cambiamento climatico, significa che è necessario passare a fonti energetiche alternative.

In quest’ottica, la sostenibilità è un importante fattore di creazione di valore economico per le imprese: essendo più sostenibili, infatti possono diminuire i loro rischi operativi, acquisire un vantaggio reputazionale, ridurre i costi, aumentare le loro quote di mercato e diminuire il costo del denaro.