La sostenibilità democratica e le imprese: dal consumo alla partecipazione

L’ordine democratico è in crisi. Costruito faticosamente nell’Europa del secolo breve, difeso dai totalitarismi, oggi sembra sempre più dato per scontato e minacciato da un crescente disinteresse. Così il populismo e lo spegnersi della partecipazione politica ci paiono sintomi di quanto la collettività abbia perso attenzione per il valore principale del lavoro democratico: il poter decidere insieme del proprio futuro.

La passività diffusa si trasforma in atteggiamento di attesa per una soluzione che “venga da fuori”, permettendoci di restare a guardare nella speranza che “Qualcun Altro” si attivi. È un modo di guardare la democrazia che potremmo definire “commerciale”: quando l’individuo rinuncia al suo ruolo attivo e partecipativo di cittadino, nei fatti assume una funzione verso le istituzioni e verso l’offerta politica di “consumatore”. Se il prodotto offerto sullo scaffale della politica non è considerato all’altezza, le persone non comprano e quindi non partecipano.

La conseguenza di questo atteggiamento è un’evoluzione della cultura della cittadinanza che finisce per affermare una logica della partecipazione radicalmente diversa: quando la proposta offerta dagli altri membri della comunità, dalla politica, dalle istituzioni non piace, non si prova più a cambiarla, ma semplicemente ci si “dimette” dal proprio ruolo di cittadini. È una modalità che rischia di modificare nella sostanza la relazione tra individuo e istituzioni a tutti i livelli, e di conseguenza la stessa architettura democratica.

Se viene a mancare il concetto di cittadinanza come incarnazione dello spirito di partecipazione e dello sforzo necessario alla sua pratica, rischia di cessare anche la stessa idea di costruzione dell’ordine basato su un progetto condiviso. Alla luce di questa crisi culturale, diventa urgente chiedersi quale collettività e quale democrazia lasceremo alle prossime generazioni, partendo dal riconoscimento che tutti i livelli sociali hanno interesse diretto a preservare l’idea di cittadinanza come partecipazione e non come consumo.

E tra i livelli maggiormente coinvolti c’è sicuramente quello imprenditoriale. I primi due decenni del nuovo millennio hanno testimoniato la progressiva affermazione del ruolo sociale delle imprese, divenuto cruciale nella progettazione di un futuro collettivo. Il fenomeno è diventato evidente a partire dalla crisi globale del 2008 che ha spinto molte multinazionali ad offrire, anziché sconti e premi, quei servizi pubblici essenziali al cittadino che le istituzioni faticavano ad erogare.