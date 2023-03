La sostenibilità è fondamentale per creare resilienza e vantaggio competitivo

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tema del “climate change” riguarda tutti, nessuno escluso. Compresi i Chief Executive Officer alla guida delle grandi multinazionali, mai come oggi attenti a comprendere ed affrontare la velocità e l’entità del cambiamento in atto per evitare (o perlomeno ridurre) conseguenze negative sulla crescita delle imprese che guidano. Le dodicesima edizione dello studio condotto a quattro mani dal Global Compact delle Nazioni Unite e Accenture ha per l’appunto analizzato il rapporto fra le azioni dei Ceo e la sostenibilità, confermando in proposito come i top manager stiano affrontando un contesto globale estremamente complesso e come la stragrande maggioranza di essi (il 93%) stia incontrando diverse difficoltà simultanee (più di dieci) nella gestione del proprio business.

La brutta notizia che tocca l’ambiente? La seguente: secondo l'87% degli oltre 2.600 amministratori delegati di aziende di 128 Paesi e 18 settori industriali oggetto di indagine, le discontinuità in atto limiteranno il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalle Nazioni Unite. E non consola più di tanto apprendere che la quasi totalità dei Ceo (il 98%, percentuale cresciuta del 15% negli ultimi 10 anni) siano concordi nel ritenere la sostenibilità un fattore cruciale per il loro ruolo e la loro responsabilità.

Nel cercare i motivi di una preoccupazione che si è fatta evidente, lo studio ha rilevato come i manager abbiano lanciato l’allarme sul rischio della convergenza di impatti sistemici per le imprese e la società quali la maggiore fragilità del multilateralismo e relativa instabilità socioeconomica, la discontinuità nelle catene di fornitura (ereditata dal primo lockdown e non ancora risolta) e gli effetti immediati del cambiamento climatico.

La sintesi del problema è probabilmente in una nota a firma di Sanda Ojiambo, Vicesegretario Generale, nonché Ceo e Direttore Esecutivo del Global Compact delle Nazioni Unite, che va a sottolineare un tendenza confermata dai dati dello studio: “I Ceo non credono che il mondo sia sufficientemente resiliente alle crisi come ci si aspettava. Il sistema continua a subire l’impatto di molteplici shock e di conseguenza l’azione delle imprese, oggi, non è in linea con il ritmo necessario a raggiungere gli obiettivi fissati per il 2030”.

La sommatoria delle tante sfide che vedono impegnati i vertici aziendali ha dunque un sostanziale effetto, e cioè quello di elevare a priorità per la creazione di valore e impatto per gli stakeholder questioni che tradizionalmente si trovano al di fuori della sfera aziendale, come per l’appunto il cambiamento climatico o le turbolenze sociopolitiche.